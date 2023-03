Pour répondre à la demande croissante, Lineage Logistics inaugure une installation d'entreposage frigorifique agrandie à Aarhus, le plus grand port à conteneurs du Danemark





Lineage Logistics LLC (« Lineage » ou la « Société »), l'une des plus importantes SIIC industrielles et l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques au monde, a officiellement inauguré aujourd'hui son entrepôt frigorifique agrandi dans le port d'Aarhus, au Danemark. La Société renforce ainsi son réseau de sites portuaires clés et offre à ses clients un lien efficace entre les marchés des produits de la mer de l'Atlantique Nord et du reste du monde.

Lineage a considérablement augmenté la capacité de ses installations dans le port d'Aarhus. L'agrandissement ajoute 18 000 nouveaux espaces de palettes pour un total de 27 500 espaces, de l'espace étant prévu pour un agrandissement supplémentaire afin de répondre aux besoins des clients. Cette capacité accrue offrira aux clients, notamment les producteurs de poissons et de crustacés, un stockage rationalisé pour leurs produits à un emplacement clé servant de plaque tournante à l'importation et à l'exportation de produits de la mer et reliant le Groenland et le Danemark au marché mondial. Les installations d'Aarhus sont équipées pour traiter de nombreux types de produits alimentaires, mais elles sont spécialisées dans la réception, la manutention et l'exportation de produits de la mer, de porc et de produits laitiers.

« Aarhus représente un site portuaire stratégique supplémentaire qui servira aux clients de Lineage de porte d'accès aux marchés du monde entier. Lineage continue d'investir là où nous pensons pouvoir offrir à nos clients la meilleure solution logistique de bout en bout. Nous sommes fiers d'ouvrir ce site dans le port d'Aarhus, une connexion essentielle avec les pays nordiques et un partenaire solide dans le cadre de notre engagement en faveur d'une chaîne d'approvisionnement plus efficace », a déclaré Carsten Wolf, vice-président régional, pays nordiques, chez Lineage Logistics.

Seul entrepôt frigorifique situé dans le port, l'installation agrandie offre aux clients de Lineage un point d'accès clé sur le marché danois : une part importante des biens de consommation danois entrent par le port et une part tout aussi importante des exportations danoises sont expédiées du port d'Aarhus vers le reste du monde. Le port d'Aarhus est le seul port du Danemark capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs. L'installation agrandie et l'infrastructure portuaire relient plusieurs chaînes d'approvisionnement et permettent aux produits des clients de Lineage de rester dans le port avant d'être transportés vers leur destination finale, en garantissant la sûreté et la sécurité des marchandises et en réduisant les coûts de transport.

« Je suis très heureux que Lineage ait décidé de consentir cet investissement considérable pour augmenter ses capacités dans le port d'Aarhus. Cette expansion met en lumière la position du port d'Aarhus en tant que plaque tournante importante pour la manutention des marchandises surgelées et réfrigérées, non seulement vers le Danemark, mais également vers la région nordique, l'Europe et le reste du monde. Je suis convaincu qu'à l'avenir, Aarhus sera en mesure d'augmenter le nombre d'escales de navires en provenance des États arctiques et de la région nordique et par conséquent de développer la distribution des marchandises vers le reste du monde. En nous concentrant davantage sur le transport maritime, nous soutenons au mieux la transition verte », a déclaré Jacob Bundsgaard, maire d'Aarhus et président du conseil d'administration du port d'Aarhus.

Construite conformément aux normes d'efficacité énergétique les plus élevées et les plus modernes, l'installation offre aux clients les meilleures solutions d'entreposage frigorifique de Lineage pour les aider à optimiser leurs chaînes d'approvisionnement en termes de rapidité et d'efficacité. Le site agrandi d'Aarhus propose des solutions de dédouanement, de logistique portuaire, de tri, de traitement et de production et relie les clients à un réseau robuste et en pleine croissance leur permettant de livrer leurs produits alimentaires avec une sécurité et une efficacité maximale.

Aarhus fait partie du réseau de Lineage, qui compte plus de 400 entrepôts frigorifiques dans le monde. Le site agrandi tire parti de l'entrée de Lineage sur le marché danois en 2020 grâce à l'acquisition des entreprises Lundsøe Køl og Frys A/S, Super Frost Sjælland ApS, Coldstar ApS et Claus Sørensen A/S, Lineage disposant ainsi d'installations dans tout le pays.

À propos de Lineage Logistics

Leader des SIIC industrielles à température contrôlée, Lineage Logistics est le plus important fournisseur de solutions logistiques au monde. La Société dispose d'un réseau mondial de plus de 400 installations stratégiquement situées totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes de capacité et couvrant 20 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. L'expertise sectorielle inégalée et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier inégalé, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante contribuent à accroître l'efficacité de la distribution, à améliorer la durabilité et à réduire les pertes le long de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, en tant que partenaire visionnaire de Feeding America, de contribuer à nourrir la planète. En récompense de ses principales innovations et initiatives de développement durable, Lineage a été inscrite en 3e position du classement des entreprises les mieux gérées du CNBC Disruptor 50 de 2022 et nommée l'une des entreprises les mieux gérées par Deloitte US en 2022 ; elle a été désignée première société en science des données et inscrite au 23e rang du classement général 2019 des sociétés les plus innovantes au monde de Fast Company. Enfin, elle a été incluse dans la liste Change The World du magazine Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

À propos du port d'Aarhus

Plus grand port à conteneurs du Danemark, le port d'Aarhus est et un point d'accès clé au marché danois. Le port est un pôle économique qui héberge environ 200 entreprises. C'est aussi un important créateur d'emplois pour la communauté locale et pour le Danemark. Leader du développement durable, le port s'est engagé à rendre son expansion neutre en CO2 .

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 18:30 et diffusé par :