La CAQ tourne encore le dos au mouvement « Ma place au travail » et à l'ensemble des familles du Québec





QUÉBEC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, par le biais d'une motion et d'un point de presse à l'Assemblée nationale, l'Opposition officielle a tenu à souligner le 2e anniversaire de la création du mouvement « Ma place au travail ». Face à l'inaction de la CAQ, le Parti libéral du Québec souhaite, accompagné de représentantes du mouvement, réaffirmer son soutien aux parents qui lancent un véritable cri du coeur et sont à la recherche de places en service de garde.

Le gouvernement caquiste a rejeté la motion présentée et débattue cet après-midi devant les mamans et membres de « Ma place au travail » qui étaient également présentes dans les tribunes. Cette motion vise notamment à souligner la création du mouvement et reconnaître que, depuis cinq ans, la liste d'attente pour une place en service de garde a atteint un sommet historique.

Bien que la pénurie de main-d'oeuvre afflige un bon nombre d'entreprises, plusieurs parents ne peuvent pas retourner sur le marché du travail, faute d'accès à une place en service de garde.

« C'est complètement aberrant ! Je suis préoccupée quant à l'impact du manque de places sur les familles, surtout en période inflationniste. », déclare Brigitte B. Garceau, députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle pour la famille.

Au Parti libéral du Québec, nous croyons que tout parent devrait pouvoir décider de retourner au travail afin d'assurer l'égalité des chances de toutes les familles. C'est pourquoi nous avons de nouveau déposé un projet de loi, hier, qui vise à assurer que l'accès universel à une place en service de garde pour tous les enfants au Québec soit un droit, et ce, au même titre que le droit à l'éducation. Rappelons également que le PLQ a récemment proposé au gouvernement caquiste de prolonger le congé parental de six mois pour les parents qui cherchent toujours une place, et ce, afin de sécuriser financièrement plusieurs familles au Québec.

« Avec les membres de Ma place au travail, nous constatons que le manque de places en service de garde a des répercussions catastrophiques sur les familles du Québec. Cette réalité est d'autant plus dramatique pour les parents qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts et qui sont prive?s d'une grande partie de leurs revenus parce qu'ils sont obligés de cesser de travailler. Notons que ce sont principalement les femmes qui restent à la maison. »

- Brigitte B. Garceau, députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle pour la famille

« La CAQ refuse nos propositions pour les familles. En plus, elle a balayé sous le tapis les dossiers de 39 000 enfants par la manipulation de chiffres pour camoufler son piètre bilan. Il est temps de dire la vérité aux parents, et c'est pourquoi j'ai récemment demandé à la Vérificatrice générale de faire enquête rapidement. Cette façon de justifier son inaction aux parents empire la situation désolante à laquelle nous faisons actuellement face. Nous poursuivrons le combat pour les familles du Québec. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 17:37 et diffusé par :