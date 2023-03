CSG décroche un brevet pour sa conception d'un écosystème à code zéro





Les offres B2C offrant une gratification instantanée et une personnalisation de l'offre sont devenues la norme dans tous les secteurs, et les fournisseurs de services de communication (FSC) ne sont pas épargnés en la matière. Soucieux de faire entrer les FSC dans cette nouvelle ère de l'expérience client, CSG® (NASDAQ : CSGS) annonce avoir obtenu un brevet aux États-Unis et en Australie pour CSG Encompass. La plateforme permet aux opérateurs de télécommunications de développer leurs portefeuilles en y ajoutant des produits et services de partenaires, et de bénéficier des perspectives d'un marché B2B2X lucratif. Ce brevet renforce la position de CSG en tant que leader de l'industrie B2B2X et garantit la protection de sa conception unique pour une expérience utilisateur optimale.

"Les FSC doivent disposer d'une solution sur catalogue permettant une collaboration flexible, évolutive et renouvelable entre partenaires afin de tirer parti des opportunités en constante évolution du B2B2X", a déclaré Greg Tilton, Vice-président Catalogue, Quote & Order, CSG. "Et c'est précisément ce que fait CSG Encompass. Notre solution permet aux opérateurs de lancer rapidement de nouveaux services et de renforcer leur activité de manière transparente grâce à des expériences client plus personnalisées, aussi bien pour l'entreprise que pour les consommateurs. En décrochant ce brevet, CSG franchit une étape décisive et nous nous réjouissons d'être à la pointe de l'industrie en proposant une solution éprouvée qui permet aux FSC d'aller plus loin que la connectivité."

Avec la solution CSG Encompass, les FSC peuvent facilement créer, regrouper et démarrer de nouveaux produits et services. La solution brevetée de CSG leur permet de composer des offres à partir des différents éléments des FSC et de leurs partenaires, d'établir ensuite des devis, de passer des commandes et d'assurer la gestion de ces offres, et ce, sans qu'aucun code ne soit nécessaire. Basée sur les normes ODA et Open API du TM Forum, cette technologie permet de créer des partenariats entre les FSC et leurs partenaires en éliminant les coûts d'intégration informatique. Il devient donc plus facile, plus rapide et moins coûteux pour les FSC d'offrir de nouveaux produits et services innovants.

"Les entreprises et leurs partenaires cherchent à interagir et à effectuer des transactions numériques sans devoir investir massivement dans la création de composants issus de multiples fournisseurs", explique John Abraham, analyste principal chez Appledore Research. "Les écosystèmes B2B2X, qui regroupent les services numériques de plusieurs partenaires, sont le fondement de ces expériences transparentes. Leur succès passe par une solution ouverte et intégrée capable de gérer les cycles commerciaux complexes nécessaires aux FSC qui souhaitent s'engager auprès d'une gamme de partenaires plus large. Avec ce brevet, CSG confirme sa volonté de résoudre la complexité des marchés B2B2X et de capitaliser sur de nouvelles perspectives de monétisation pour les opérateurs de télécommunication.

Finaliste du TM Forum Catalyst pour la première phase de son projet Channel & Markets, CSG a déjà prouvé qu'Encompass était la plateforme de bout en bout la plus efficace pour résoudre les difficultés liées à l'absence de contact dans le domaine du B2B2X. La deuxième phase évalue à présent les améliorations proposées pour les normes API et fera l'objet d'une présentation à l'occasion de DTW Asia 2023. CSG contribue activement au MEF SONATA SDK et aux TM Forum Open APIs depuis ses débuts. Ce brevet confirme l'engagement de CSG à faire progresser l'industrie et à permettre aux CSP d'exploiter ces normes de manière efficace et fructueuse pour se démarquer dans l'économie numérique et au-delà.

À propos de CSG

CSG offre aux entreprises la possibilité de créer des expériences inoubliables, en facilitant la connexion, l'utilisation et le paiement des services les plus appréciés par les particuliers et les entreprises. Nos solutions d'expérience client, de facturation et de paiement sont conçues pour aider les entreprises de toute taille à générer des revenus et à faire la différence. Grâce à nos solutions SaaS, les chefs d'entreprise peuvent prendre leur avenir en main et bénéficier des conseils de notre équipe mondiale de services CSG, qui regroupe plus de 5 000 experts.

