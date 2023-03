Déclaration du ministre Guilbeault sur le rejet en cours à l'usine de transformation et la mine de sables bitumineux Kearl de l'Impériale





GATINEAU, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ -

« Hier soir, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a rencontré la ministre de l'Environnement et des Aires protégées de l'Alberta, Sonya Savage, au sujet du rejet en cours à la mine de sables bitumineux Kearl.

« Le ministre Guilbeault a réitéré qu'une approche collaborative est nécessaire pour faire face à la situation.

« Le ministre Guilbeault a souligné que les agents d'application de la loi d'Environnement et Changement climatique Canada ont donné un ordre en vertu de la Loi sur les pêches à la compagnie pétrolière Impériale pour que des mesures immédiates soient prises en vue de contenir le suintement et de l'empêcher de pénétrer dans un plan d'eau où vivent des poissons. Les agents d'application de la loi continueront de se rendre sur les lieux, de surveiller le nettoyage et de recueillir d'autres informations à l'issue d'inspections afin de déterminer la conformité avec la Loi sur les pêches. Le ministre Guilbeault a souligné que les lacunes dans les communications de la compagnie pétrolière Impériale étaient inacceptables et a soulevé des préoccupations plus générales quant à l'efficacité des systèmes de notification existants par l'intermédiaire de l'Alberta EDGE. Environnement et Changement climatique Canada collaborera étroitement avec l'Alberta Energy Regulator pour examiner le plan d'assainissement de la compagnie pétrolière Impériale afin de s'assurer qu'il est conforme à la Loi sur les pêches.

« Le ministre Guilbeault a également présenté l'idée d'un groupe de travail conjoint fédéral-provincial-autochtone, auquel participeraient les compagnies pétrolières, afin de répondre aux préoccupations immédiates entourant le rejet à la mine de sables bitumineux Kearl, de rétablir la confiance et d'assurer la transparence pour toutes les parties concernées. Son mandat serait notamment de se réunir régulièrement pour discuter des plans d'assainissement et de confinement, et d'améliorer les systèmes de notification des incidents de déversement ou de fuite en cours. Des détails sur la composition et les objectifs de ce groupe de travail seront bientôt élaborés. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 16:31 et diffusé par :