Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Burnaby





BURNABY, BC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Terry Beech, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et député de Burnaby Nord--Seymour, et de Mike Hurley, maire de Burnaby.

Date : Le jeudi 16 mars 2023



Heure : 11 h 30 HAP



Lieu : Studio 102, Shadbolt Centre for the Arts

6450, avenue Deer Lake

Burnaby (Colombie-Britannique) V5G 2J3



