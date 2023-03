Le guide ultime de l'avocat





MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - On le sait tous, les avocats sont originaires de la luxuriante contrée du Mexique et se hissent en haut de la liste des superfruits dont les bienfaits et valeurs nutritives n'ont plus de secrets. Ses superpouvoirs permettent, entre autres, de maintenir un taux de cholestérol équilibré et réduire le risque de maladies cardiovasculaires, grâce à son excellente source de fibres, vitamines et minéraux. Autant de raisons de faire une place de choix au crémeux et nutritif avocat du Mexique dans les cuisines canadiennes.

De l'épicerie à l'assiette, il n'aura plus aucun secret pour les Canadiens!

Dans une étude menée en 2021 auprès de milliers de Canadiens, près du quart (!) des répondants abandonnent l'idée d'ajouter ce petit bijou de fruit au panier, ne sachant pas comment le choisir ou le préparer. Qui plus est, la grande majorité des consommateurs seraient arriver à cours d'inspiration lorsque vient le temps de cuisiner l'avocat. En salade, en sandwich ou en éternel guac, qu'en est-il de la multitude de possibilités que nous réserve l'avocat?

Qu'à cela ne tienne, les Avocats du Mexique ont décidé de remédier à la situation avec le guide ultime de l'avolover. De l'épicerie à l'assiette, il n'aura plus aucun secret pour les Canadiens!

Comment le choisir

Tout d'abord, il est nécessaire de souligner que l'avocat est disponible à l'année longue! En effet, grâce à un climat idéal, les avocatiers du Mexique sont les seuls au monde à fleurir naturellement quatre fois par année, une floraison pour chaque saison. C'est donc tout l'temps l'temps de manger de l'avocat! Cela dit, le choix du parfait fruit correspond à la période de consommation désirée. Si la peau de l'avocat est trop verte, l'avocat sera mûr dans une semaine. Si la peau de l'avocat est foncée, mais ferme au toucher, il n'est pas tout à fait mûr et aura besoin de deux jours de plus. Enfin, si la peau de l'avocat est foncée et cède à une légère pression, alors c'est parfait!

Comment le faire mûrir

Une recette planifiée sur le menu de la semaine mais un avocat aussi dur que son noyau? L'astuce : Mettre l'avocat dans un sac en papier avec une banane, pendant quatre jours, et vérifier son état quotidiennement. Si l'avocat est légèrement mou au toucher, il est prêt à être cuisiné! Votre avocat est, au contraire, mûr un peu trop tôt dans la semaine? On ralentit son mûrissement en le conservant au réfrigérateur jusqu'à 3 jours.

Comment le préparer

Tout d'abord, coupez l'avocat en deux à l'aide d'un couteau de chef en incisant le fruit sur la longueur, et l'ouvrir en deux. Enfoncez la lame dans le noyau, tournez-la délicatement et le tour est joué! Avec une cuillère à soupe, retirer délicatement la peau de la chair. Ensuite, c'est vous le chef! En tranche, en cubes ou écrasé avec une fourchette et quelques gouttes de jus de citron, l'avocat est succulent sous toutes ses formes.

Comment l'apprêter

L'avocat est une excellente source de bon « gras » et constitue un substitut idéal aux matières grasses en cuisine. Il peut remplacer le beurre dans les desserts, comme dans cette recette de brownies à l'avocat et pistaches, et la mayonnaise dans les sandwiches et les wraps. Le matin ou après l'entraînement, il est votre meilleur allié dans un smoothie vitaminé. Pour une collation rapide et nourrissante, vous pouvez simplement couper un avocat en deux et y ajouter votre assaisonnement préféré pour vous soutenir jusqu'au prochain repas. Sa texture crémeuse est également une base idéale pour les sauces et les trempettes santé. En été, vous pouvez le griller avec un peu d'huile d'olive pendant 3 à 5 minutes pour obtenir un accompagnement parfait à vos soirées BBQ. Les avocats sont incroyablement polyvalents et faciles à intégrer à des plats savoureux, sucrés ou épicés. Ils peuvent être cuits, frits, grillés ou mangés crus et ne passent jamais de mode. Toutes les raisons sont bonnes pour manger de l'avocat!

Comment le conserver

Un petit appétit et un demi-avocat restant? On ralentit son oxydation à l'aide de quelques gouttes de jus de citron ou d'huile d'avocat et on le conserve au réfrigérateur pendant 3 jours, enveloppé d'une pellicule alimentaire. Encore mieux si vous possédez un avosaver qui pourra conserver les restants un peu plus longtemps au frigo. Cependant, si le manger dans les prochains jours n'est pas à l'horaire, saviez-vous qu'il se congèle? En effet, on le découpe en cubes qu'on dépose dans un sac ziploc, arrosés de quelques gouttes de jus de citron, et on s'assure de vider le sac de son air avant de placer au congélateur. Les cubes d'avocat congelés se conservent jusqu'à 6 mois.

À propos des Avocats du Mexique

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu'on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d'emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d'offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c'est l'émotion et l'énergie associées à la préparation de guacamole et d'autres délicieuses recettes! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

