Le Fonds de l'OPEP approuve de nouveaux financements de plus de 300 millions de dollars et met en oeuvre son plan d'action pour le climat

VIENNE, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le Fonds de l'OPEP pour le développement international (le Fonds de l'OPEP) a approuvé de nouveaux financements à hauteur de plus de 300 millions de dollars américains au premier trimestre 2023, ce qui reflète l'engagement de l'institution à réaliser son Plan d'action pour le climat. Trois des quatre projets approuvés par le Conseil d'administration du Fonds de l'OPEP soutiennent directement le financement climatique.

Le Dr Abdulhamid Alkhalifa, directeur général, a déclaré : « Le Fonds de l'OPEP est fier de tenir ses engagements en matière de climat et de garantir un impact positif sur les populations et la planète. Ces efforts aideront nos partenaires d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine à améliorer leurs politiques climatiques tout en renforçant la résilience au changement climatique. Parallèlement, nos travaux sur l'accès à l'énergie et aux infrastructures routières soulignent notre détermination à améliorer les conditions de vie des populations dans le monde entier. »

Le Fonds de l'OPEP a adopté son premier Plan d'action pour le climat en septembre 2022. Le plan engage l'organisation à porter la part de son financement climatique à 40 % pour tous les nouveaux financements d'ici 2030 et à intégrer l'action climatique dans le cycle des projets, en augmentant les investissements en faveur de l'adaptation, de l'atténuation et de la résilience au changement climatique dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'agriculture, de l'alimentation, de l'eau et des villes intelligentes.

Le Conseil d'administration du Fonds OPEP a approuvé les projets suivants :

Arménie : Un prêt de 50 millions d'euros soutiendra les politiques de renforcement de la résilience au changement climatique et d'atténuation de ce phénomène grâce à une série de réformes relatives à l'efficacité énergétique, aux normes de qualité de l'air et au financement des évaluations de l'impact environnemental.

Colombie : Un prêt de 150 millions de dollars américains soutiendra les politiques de promotion d'une croissance durable et résiliente en renforçant la capacité du gouvernement à planifier l'action climatique et à promouvoir la transition énergétique.

Inde : Un prêt de 100 millions de dollars américains contribuera au financement d'un périphérique de 56 km autour de l'une des plus grandes villes du pays, desservant une population de plus de 4 millions d'habitants. Ce financement sera également soutenu par une subvention de 410 000 dollars, qui contribuera à la préparation et à la mise en oeuvre du projet.

Seychelles : Un prêt de 20 millions de dollars américains aidera le pays à renforcer ses politiques de promotion d'une croissance inclusive et durable. Parmi les actions prévues figurent des réformes liées au climat dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la protection des données des consommateurs et de la réglementation de la pêche.

À propos du Fonds OPEP

Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit un financement des pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds OPEP a été créé en 1976 dans un but précis : stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds OPEP a engagé plus de 24 milliards de dollars US dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à 190 milliards de dollars US. Le Fonds OPEP est noté AA+/Outlook Stable par Fitch et AA,Outlook Positive par S&P. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

