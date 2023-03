ThetaRay rapporte une hausse de la demande de surveillance des transactions transfrontalières dans un contexte de crise bancaire





ThetaRay, fournisseur en technologie de surveillance des transactions alimentée par l'IA offrant aux banques et aux fintechs des paiements mondiaux de confiance, fait état aujourd'hui d'une demande accrue pour sa solution de pointe SONAR SaaS AI. Cette solution permet en effet de garantir des transferts d'argent transfrontaliers fluides et ininterrompus dans le contexte de la dernière crise bancaire.

Après l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) et les retraits massifs de dépôts, les banques et les fintechs exigent des outils plus avancés, permettant de contrôler les transferts de manière rapide et efficace. Il est devenu très délicat de recourir aux virements transfrontaliers traditionnels (SWIFT), dont le délai peut aller jusqu'à 72 heures, en cas de forte affluence.

La crise bancaire accentue les mouvements de fonds des banques vers les fintechs. Grâce à la solution SaaS entièrement évolutive de ThetaRay, les fintechs de paiement profitent d'avantages opérationnels pour réaliser des transactions mondiales fiables sans se préoccuper de la maintenance d'une infrastructure supplémentaire, et ce tout en répondant aux exigences des régulateurs, en améliorant l'expérience client et en dégageant rapidement de nouvelles sources de revenus.

"Le système SWIFT établi en 1973 est confronté au nouveau monde de la banque numérique et à une énorme augmentation des volumes. La technologie d'IA de ThetaRay a fait ses preuves auprès de grandes banques mondiales et de fintechs, prouvant son efficacité pour des paiements transfrontaliers fiables et fluides", a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. "L'instabilité financière constituant un facteur de plus en plus important, la surveillance basée sur l'IA assure une stratégie efficace en matière d'intelligence et d'exploitation pour les banques et les fintechs, afin de garantir la confiance et la fiabilité des transactions transfrontalières."

À propos de ThetaRay

La solution de surveillance des transactions SONAR alimentée par IA de ThetaRay, basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux sociétés fintech d'élargir leurs opportunités commerciales grâce à des paiements transfrontaliers sûrs et fiables. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction des clients, réduit les coûts de mise en conformité et augmente la couverture des risques. Les organisations financières qui s'appuient sur des écosystèmes hautement hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de faux positifs et des taux de détection élevés incomparables de ThetaRay.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thetaray.com.

