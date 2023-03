Invitation aux médias - Annonce concernant l'encadrement des activités de la Fonderie Horne et le soutien à la ville de Rouyn-Noranda





QUÉBEC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'encadrement des activités de la Fonderie Horne et le soutien à la ville de Rouyn-Noranda.

Date : Jeudi 16 mars 2023 Heure : 13 h Lieu : Rouyn-Noranda

La conférence de presse sera précédée de deux breffages techniques : un du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, de 9 h 30 à 11 h, et un second du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de 11 h 20 à 12 h.

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence à la conférence de presse et au breffage technique en écrivant à [email protected] avant 18 h le 15 mars 2023. Le lieu précis où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de participation pourront assister aux breffages techniques et à la conférence de presse et recevoir l'adresse exacte de l'événement, qui ne sera accessible qu'en présentiel.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est toutefois recommandé aux personnes vulnérables et aux personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, on peut consulter l'outil d'autoévaluation.

SOURCES : Mélina Jalbert, attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 803-2351 Anis Telmat, conseiller politique Cabinet de la ministre des Affaires municipales [email protected] Tél. : 438 881-6879 INFORMATION : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 15:00 et diffusé par :