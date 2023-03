Supermicro élargit son portefeuille de solutions de stockage pour les charges de travail E/S intensives avec des serveurs All-Flash, basés sur les standards du secteur, utilisant des lecteurs de stockage EDSFF E3.S et E1.S sur plusieurs gammes de produits





Un nouveau serveur répond au besoin critique d'un système de stockage pétascale haute densité dans une architecture NUMA équilibrée

SAN JOSÉ, Californie, 15 mars 2023 /PRNewswire/ ? Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fournisseur de solutions informatiques totales pour le cloud, l'intelligence artificielle (IA), l'autoapprentissage, le stockage et le 5G/Edge, a annoncé le dernier produit de sa gamme révolutionnaire de serveurs All-Flash NVMe ultra-haute performance de classe pétascale. Les systèmes Supermicro de cette gamme de produits de stockage haute performance seront compatibles avec le facteur de forme EDSFF de nouvelle génération, y compris les périphériques E3.S et E1.S, dans des facteurs de forme qui peuvent accueillir 16 et 32 baies de disques PCIe Gen5 NVMe haute performance.

L'offre initiale de la gamme de produits améliorée prendra en charge jusqu'à la moitié d'un espace de stockage pétaoctet dans un système de rackmount 16 baies de type 1U, suivi d'un pétaoctet complet d'espace de stockage dans un système de rackmount 32 baies de type 2U pour les plateformes Intel et AMD PCIe Gen5. Tous les systèmes Supermicro qui prennent en charge les facteurs de forme E1.S ou E3.s permettent aux clients d'en tirer profit dans différents serveurs optimisés pour les applications.

EDSFF (Enterprise and Datacenter Standard Form Factor) est une norme industrielle développée et maintenue par la SNIA. Ce groupe continue de développer des normes pour le stockage et les spécifications des centres de données. Les dispositifs de stockage spécifiés par l'EDSFF sont disponibles dans une gamme de capacités et de performances et ont une évolutivité et une facilité d'entretien accrues par rapport aux générations précédentes de dispositifs de stockage. Le stockage EDSFF utilise le protocole NVMe avec la même interface PCIe et les mêmes connecteurs de périphérie.

« Supermicro continue de répondre aux besoins de nos utilisateurs avec des solutions innovantes pour les charges de travail d'aujourd'hui et de demain », a déclaré Charles Liang, PDG de Supermicro. « Avec jusqu'à un pétaoctet de stockage dans un système de rackmount standard, les utilisateurs peuvent accéder rapidement à d'énormes quantités de données à portée de main. Le nouveau système de stockage est compact et économe en énergie et donnera à nos utilisateurs la latence la plus faible et la bande passante la plus élevée de l'industrie. Les performances et la capacité de ces nouveaux systèmes permettent aux clients d'acquérir des connaissances à l'aide de technologies d'IA avancées. Grâce à notre architecture modulaire, nous pouvons commercialiser plus rapidement les technologies les plus récentes, offrant ainsi aux utilisateurs des systèmes avancés dans le cadre de nos offres de solutions informatiques totales de rack à grande échelle ».

Alors que l'évolution des technologies de processeurs (CPU), de processeurs graphiques (GPU) et de mémoire continue d'augmenter la vitesse et la quantité de données traitées par les clusters de calcul modernes, des performances de stockage améliorées sont également nécessaires pour transmettre les données aux applications sans devenir un goulot d'étranglement qui ralentit l'ensemble du système. Les serveurs All-Flash pétascale de Supermicro offrent des performances et une capacité de stockage de pointe, permettant aux clients de réduire le nombre de systèmes de rackmount nécessaires pour répondre à leurs besoins de stockage de niveau d'accès chaud et très chaud, réduisant ainsi le coût total de possession.

Les nouveaux systèmes basés sur Intel sont alimentés par deux processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération jusqu'à 270W TDP et contiennent jusqu'à 32 DIMM de mémoire DDR5-4800MHz, pour un total de 8 To de mémoire. De plus, les processeurs AMD EPYCtm de 4e génération alimentent les systèmes AMD jusqu'à 350W TDP et 24 DIMM de mémoire DDR5-4800MHz. Ces systèmes sont conçus pour des applications informatiques intensives avec des exigences d'E/S massives et de grandes exigences en mémoire.

Deux fentes PCIe Gen5 x16 pleine hauteur à demi-longueur prennent en charge les xPU avancés et les NIC intelligents, ce qui permet aux utilisateurs de rationaliser leurs opérations en utilisant le nouveau stockage NVMe-Over-Fabric ou accéléré par GPU qui perturbe désormais l'informatique traditionnelle. Deux fentes supplémentaires Supermicro PCIe Gen5 x16 AIOM (module d'E/S avancé) offrent une fonctionnalité améliorée et une compatibilité avec un large spectre de cartes réseau OCP 3.0. La toute nouvelle architecture symétrique d'équilibre NUMA réduit la latence en fournissant les chemins de signal les plus courts vers les lecteurs, un équilibre de bande passante vers le stockage, et des options de réseau flexibles. La conception symétrique facilite également un flux d'air fluide sur l'ensemble du système, permettant l'utilisation de processeurs plus puissants.

La première de la gamme complète de serveurs EDSFF de Supermicro en facteurs de forme 1U et 2U INTEL - Serveurs de stockage DP ? SSG-121E-NE316R (1U16 E3.S) ? SSG-221E-NE324R (2U32 E3.S) AMD ? Serveurs de stockage UP ? ASG-1115S-NE316R (1U16 E3.S) ? ASG-2115S-NE332R (2U32 E3.S) ? SSG-121E-NES24R (1U24 E1.S)



Pour tout renseignement complémentaire sur les serveurs Supermicro Petascale All Flash, veuillez consulter :

SSG-121E-NE316R - https://www.supermicro.com/en/products/system/storage/1u/ssg-121e-ne316r

SSG-121E-NES24R - https://www.supermicro.com/en/products/system/storage/1u/ssg-121e-nes24r

Pour en savoir plus sur les solutions de serveur Supermicro Petascale All-Flash, rendez-vous sur : https://www.supermicro.com/en/products/nvme

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à haut volume. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

AMD, le logo AMD Arrow, EPYC, et leurs combinaisons sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2033012/Super_Micro_New_E3_S_and_E1_S_Petascale_Storage_Systems_Portfolio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 14:50 et diffusé par :