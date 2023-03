La Fondation Azrieli offre aux médias la possibilité de s'entretenir avec Naomi Azrieli au sujet des initiatives liées au neurodéveloppement et de l'emploi des personnes neurodivergentes





TORONTO, le 15 mars 2023 /CNW/ -

Quoi : Une réunion sur Zoom avec Naomi Azrieli O.C., D. Phil., présidente et directrice générale de la Fondation Azrieli.

Naomi Azrieli ouvrira la session par de brèves remarques, suivies d'une période de questions-réponses portant sur la création d'emplois significatifs et d'opportunités de développement de carrière pour la communauté neurodivergente du Canada. Elle discutera également des moyens de surmonter les obstacles à la création d'une main-d'oeuvre canadienne véritablement neurodivergente. Cela permettra non seulement aux personnes vivant avec une incapacité de mener une vie plus épanouissante, mais aussi de renforcer l'économie du pays, de stimuler la prospérité générale et d'atténuer les pénuries récurrentes de main-d'oeuvre qualifiée.

Qui : Naomi Azrieli, O.C., D. Phil., présidente et directrice générale de la Fondation

Azrieli, FR/EN



Quand : Mercredi 22 mars 2023 10 h 30 à 11 h 30



Où?: Virtuellement sur Zoom

Meeting ID : 868 1175 8890

Mot de passe : 056726



Notes?: Hashtag de l'événement - #PrixINfini

À propos de la Fondation Azrieli?: Mue par la conviction que, des plus vulnérables aux plus exceptionnels parmi nous, nous avons tous une contribution à faire, la Fondation Azrieli ouvre des portes, favorise l'innovation et cultive des réseaux depuis plus de 30 ans. La Fondation - la plus grande fondation non corporative au Canada - finance des institutions et administre des programmes au Canada et en Israël. https://azrielifoundation.org/fr

