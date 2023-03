Le ministre des Transports annonce un financement visant à améliorer la connectivité intermodale dans la région métropolitaine de Winnipeg





ROSSER, MB, le 15 mars 2023 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne et pour lutter contre l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement fassent croître l'économie et créent de bons emplois pour la classe moyenne canadienne, tout en veillant à ce qu'elles soient résilientes et qu'elles s'adaptent aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un investissement pouvant atteindre 18 millions de dollars, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour un projet qui permettra de renforcer la connectivité intermodale dans la région de Winnipeg. Ce projet sera entrepris par CentrePort Canada.

Ce projet vise la construction d'un parc ferroviaire à CentrePort Canada, situé tout près de Winnipeg. Les fonds seront affectés à ce qui suit :

un deuxième aiguillage de voie principale;

plusieurs kilomètres de voies supplémentaires;

un poste de relèvement;

des raccordements aux routes d'accès.

Le parc ferroviaire améliorera la circulation des marchandises entre les différents modes de transport (p. ex., d'un wagon à un camion ou d'un avion à un wagon). Cela permettra de réduire les déplacements et le transbordement des camions, de réduire la congestion sur les routes interprovinciales et, par conséquent, de réduire la pollution.

Le gouvernement du Canada continue d'effectuer des investissements pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique et améliorer les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« L'aménagement du parc ferroviaire à CentrePort Canada réduira la congestion et améliorera la circulation des marchandises à l'échelle du pays, ce qui entraînera des retombées économiques importantes pour la région métropolitaine de Winnipeg et pour le Manitoba. Grâce au soutien de divers partenaires de la chaîne d'approvisionnement, cet investissement générera des revenus et créera de bons emplois pour les Canadiennes et Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Cet investissement du gouvernement du Canada pour notre parc ferroviaire CentrePort Canada de 665 acres à Rosser, au Manitoba, dans la région métropolitaine de Winnipeg, est un avantage majeur pour le développement du parc ferroviaire. Situé à côté de l'aéroport international Richardson ainsi que dans la partie centrale du Canada et des États-Unis, avec le Mexique au sud et Churchill au nord, et grâce à son emplacement stratégique pour les chaînes d'approvisionnement provinciales, canadiennes et américaines, le parc ferroviaire tire parti de la fusion entre le Chemin de fer Canadien Pacifique et Kansas City Southern. L'investissement du gouvernement fédéral améliorera l'interconnectivité à l'échelle de l'Amérique du Nord et améliorera l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. »

Kenneth W. Mariash

Cadre supérieur, promoteur et propriétaire, Focus Equities Inc.

« CentrePort remercie le gouvernement du Canada de son soutien continu au projet de port intérieur et se réjouit de cet engagement fédéral important visant à assurer la croissance du profil commercial provincial, régional et mondial que CentrePort adopte. Cet investissement dans le développement du parc ferroviaire CentrePort Canada améliore la connectivité intermodale dans la région de la capitale de Winnipeg et aide à réaliser pleinement la vision du plus grand port intérieur trimodal au coeur de l'Amérique du Nord. »

Chris Lorenc, directeur

Conseil d'administration de CentrePort Canada Inc.

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada , dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que les corridors de commerce intérieur.

