Huangshan Tourism reçoit une attention internationale au salon ITB Berlin 2023





Huangshan Tourism s'est récemment distingué au salon ITB Berlin 2023, qui s'est déroulé du 7 au 9 mars en Allemagne. Reconnu comme le principal salon professionnel du voyage au monde, cet événement a attiré plus de 5 500 exposants de plus de 160 pays et régions.

De nombreux visiteurs, hommes d'affaires et représentants des médias du monde entier se sont rendus sur le stand parfaitement conçu de Huangshan Tourism, arborant des photos des paysages du mont Huangshan, et proposant des brochures et des itinéraires touristiques.

« Les magnifiques paysages du mont Huangshan sont fascinants », déclare Cornelia Bruchner, rédactrice en chef de Stegmedia en Allemagne. « J'ai hâte de m'y rendre en personne et de faire découvrir la beauté de ce lieu à davantage d'Allemands. »

Julian Elliot, un photographe paysagiste français, a complimenté les magnifiques photos des paysages du mont Huangshan présentées au stand, exprimant son désir de visiter la ville, de capturer sa beauté et de la partager avec un plus grand nombre de personnes.

Le mont Huangshan a également suscité l'intérêt de Peter Warren, responsable de la promotion de Patrimoine Mondial, un magazine consacré à la présentation de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon lui, le magazine permettra de promouvoir le mont Huangshan auprès d'un public plus large.

Libena Jarolimkova, du Département tourisme de l'Université d'économie et de commerce de Prague, déclare : « Le mont Huangshan est non seulement une destination touristique, mais également un complexe touristique qui couvre presque tous les secteurs de l'industrie du tourisme, ce qui en fait une étude de cas intéressante. »

En tant que site pittoresque, le mont Huangshan est célèbre pour ses « cinq merveilles », ses pins, ses rochers, sa mer de nuages et ses sources thermales. Le site est également inscrit sur la liste de renommée internationale du patrimoine culturel et naturel mondial de l'UNESCO, en tant que géoparc mondial et réserve de biosphère. Non loin des monts Huangshan se trouve l'ancienne ville de Huangshan, auparavant connue sous le nom de Huizhou, avec ses villages traditionnels tels que Xidi et Hongcun, ainsi que ses paysages magnifiques, notamment le lac Taiping et Huashan World.

Huangshan Tourism se consacre depuis longtemps à la coopération et à son image de marque sur la scène mondiale. Ces dernières années, Huangshan Tourism a participé à une série d'activités, notamment au compte à rebours du Nouvel An sur Times Square, à New York et à la célébration du Nouvel An à Trafalgar Square, à Londres. Huangshan Tourism participe cette année pour la quatrième fois au salon ITB Berlin afin de promouvoir davantage l'image internationale de la ville de Huangshan ainsi qu'une destination de loisirs écoresponsable, internationale et de classe mondiale.

