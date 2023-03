Lucinity annonce la création d'un conseil consultatif sur la croissance afin d'accélérer sa mission visant à lutter contre la criminalité financière





REYKJAVIK, Islande, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lucinity , fournisseur mondial de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) qui utilise l'intelligence augmentée sur sa plateforme SaaS, annonce la création de son conseil consultatif de croissance , un groupe diversifié composé de spécialistes du secteur dans les domaines de la conformité, de la gestion des risques et de la technologie, qui guidera l'entreprise vers la réalisation de ses objectifs à long terme. Dirigé par Ed Willson, associé chez Venable, ce conseil consultatif sur la croissance réunit un groupe impressionnant de professionnels.

Le conseil comprend John McCarthy, ancien responsable du blanchiment d'argent et des sanctions dans plusieurs sociétés de services financiers et de technologie ; Tanya Ziv, responsable de la conformité chez Currencycloud ; Marshall Lux, chercheur principal au Mossavar-Rahmani Center for Business and Government à la Harvard Kennedy School ; Evan Peters, ancien vice-président de la stratégie de croissance chez Datadog et responsable commercial chez Dandy ; et Frank Lawrence, responsable adjoint de la conformité dans le monde de la Big Tech.

Guðmundur Kristjánsson (GK), fondateur et PDG de Lucinity, exprime son enthousiasme à l'égard du conseil consultatif sur la croissance et de la valeur considérable que chaque membre apporte à Lucinity :

« Nous sommes honorés de compter des experts aussi talentueux au sein de notre conseil consultatif sur la croissance. Leur expérience, leurs perspectives uniques et leurs approches novatrices nous aideront à concrétiser notre vision d'un monde où les bonnes pratiques de conformité sont la norme et où la criminalité financière appartient au passé. »

Ed Willson, président du conseil consultatif sur la croissance, se réjouit de l'occasion qui lui est donnée de collaborer avec Lucinity :

« Je suis ravi de faire partie du conseil consultatif sur la croissance de Lucinity et de travailler avec son équipe talentueuse. Je mets à profit mon expérience en matière de réglementation et je suis ravi de collaborer avec Lucinity, dont l'approche tournée vers l'avenir vise à révolutionner le secteur de la conformité. »

John McCarthy partage sa conviction quant à l'importance de ce groupe et à l'impact qu'il pourrait avoir :

« La plateforme de Lucinity est véritablement innovante, car elle exploite la puissance de l'IA pour permettre une conformité plus efficace en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Je suis impatient d'aider Lucinity à repousser les limites du possible dans ce domaine. »

Grâce à cette nouvelle équipe, Lucinity poursuit son parcours de croissance dynamique et d'innovation dans le secteur de la lutte contre le blanchiment d'argent. En associant la technologie à l'expertise humaine pour créer une intelligence augmentée, la société va révolutionner les méthodes de détection et de prévention de la criminalité financière. L'expertise du conseil consultatif sur la croissance fournit des indications précieuses tout au long de son parcours.

