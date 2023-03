Déclenchement de la grève le 28 mars chez Autobus Gérald Séguin





LAVAL, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Le mardi 28 mars prochain, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire Gérald Séguin-CSN déclencheront la grève. Réunis en assemblée générale le mardi 21 février dernier, ils ont adopté à 97 %, par voie de scrutin secret, une banque de 14 jours de grève à exercer au moment jugé opportun.

Environ 1?500 élèves seront privés de service dans les établissements sous la responsabilité de la Commission scolaire Lester B. Pearson, le Centre de services scolaire des Mille-Îles, celui de Montréal et de Marguerite-Bourgeoys. Seront également touchés par cet arrêt de travail : l'École Le Sommet, le Collège Beaubois, le Pensionnat du Saint-Nom-de Marie, le Cégep de Saint-Laurent et l'Université McGill, tous desservis par le transporteur.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire Gérald Séguin-CSN regroupe environ 120 personnes qui sont affiliées à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN).

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe près de 100?000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

