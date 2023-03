Cogeco Communications inc. participera à la Conférence Desjardins 2023 sur les secteurs Industriels, TMT, Diversifiés et de la Consommation





MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) annonce aujourd'hui qu'elle participera à la Conférence Desjardins 2023 sur les secteurs Industriels, TMT, Diversifiés et de la Consommation qui aura lieu à Montréal, Québec. Monsieur Patrice Ouimet, premier vice-président et chef de la direction financière de Cogeco Communications inc., participera à une discussion interactive dans le cadre de cette conférence le lundi 20 mars 2023 à 13 h 15 (heure avancée de l'Est).

Une fois disponible, l'enregistrement de la discussion sera accessible sur la page Relations avec les investisseurs ou sur la page Événements et présentations du site Internet de Cogeco Communications inc.

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de plus de 65 ans, Cogeco Communications inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline, Cogeco Communications fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : CCA)

