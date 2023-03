Quectel annonce le lancement de son module satellite CC200A-LB pour les secteurs de l'IdO





Salon Embedded World ? Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IdO, annonce aujourd'hui le lancement du module satellite CC200A-LB pour les secteurs de l'IdO, qui utilise la connectivité IdO par satellite fournie par ORBCOMM, un leader mondial de la fourniture de communications et de solutions pour l'IdO. Le module est conçu pour offrir une couverture et une connectivité mondiales fiables à un coût très avantageux et avec une très faible latence, ce qui en fait une solution idéale pour un large éventail d'applications, notamment dans le domaine maritime, les transports, les équipements lourds, l'agriculture, les mines, ainsi que la surveillance du pétrole et du gaz.

Le module CC200A-LB est conçu pour permettre les communications dans des zones reculées sans couverture du réseau mobile. ORBCOMM fournit une connectivité mondiale fiable sur le service satellitaire IsatData Pro (IDP), utilisant la bande L et la constellation de satellites géostationnaires d'Inmarsat, offrant une communication bidirectionnelle, une faible latence et des capacités de reporting quasiment en temps réel. La connectivité IdO par satellite d'ORBCOMM peut être combinée à la bande passante cellulaire pour créer des applications IdO bimode uniques avec une fiabilité maximale, une redondance et une couverture universelle. Le module satellite CC200A-LB est conçu avec un facteur de forme compact LCC+LGA, ses dimensions sont de 37 x 38 x 3,35 mm. Le module prend également en charge la connectivité GNSS multi-constellation et le jeu de commandes AT intuitif.

« Nous sommes ravis de travailler avec ORBCOMM et de lancer le module satellite CC200A-LB sur le marché », a déclaré Norbert Muhrer, président et directeur scientifique de Quectel Wireless Solutions. « Notre module satellite fournit une connectivité fiable, une couverture mondiale et une faible latence, ce qui en fait une solution idéale pour les applications IdO dans un large éventail d'industries, dont le domaine maritime, les transports, les équipements lourds et les ressources naturelles. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec nos clients pour optimiser la conception du module et répondre à leurs besoins spécifiques. »

« L'expertise de longue date d'ORBCOMM dans l'IdO par satellite, associée au leadership de Quectel sur le marché de l'espace cellulaire, crée une puissante plateforme satellitaire à grande échelle et des niveaux de prix extrêmement attractifs pour une large gamme d'applications IdO globales », a expliqué Fran Bogle, directeur des recettes chez ORBCOMM. « Conjointement avec Quectel, nous permettrons à nos clients de tirer parti de la flexibilité et de la fiabilité de la connectivité par satellite et double mode, afin de garantir une communication continue et rentable pour la gestion d'actifs distants et mobiles, à tout moment et en tout lieu. »

Avec une taille de message allant jusqu'à 6,4 kilo-octets pour la transmission et jusqu'à 10 kilo-octets pour la réception, le module CC200A-LB affiche une très faible latence d'environ 20 secondes pour un message de 100 octets. La latence de transmission habituelle est de 20 secondes à 100 octets et de 40 secondes à un kilo-octet, et la latence de réception habituelle est de 12 secondes à 100 octets et de 70 secondes à un kilo-octet. Le module satellite CC200A-LB sera rétro-compatible avec les futurs services OGx d'ORBCOMM, qui seront lancés au T4 2023 et permettront d'améliorer grandement aussi bien la vitesse que la taille du message.

La Quectel Connectivity Management Platform (QCMP) est disponible dans le cadre du package de support. La QCMP fournit une solution centralisée et facile à utiliser pour la gestion et la surveillance des dispositifs IdO et de leurs connexions. La plateforme effectue une analyse en temps réel de la connectivité et de la performance réseau.

Le module peut être acheté individuellement ou avec l'antenne Quectel appropriée, la YEGM023AA, optimisée pour les connexions par satellite et disponible avec des options de montage par vis ou de montage magnétique. L'antenne mesure 75 x 84 x 25 mm et convient pour les fréquences GPS L1, GLONASS L1, Galileo E1 et BDS E1, offrant des capacités satellitaires haute performance.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IdO appuyé par un support et des services exceptionnels. Forte de plus de 4 000 professionnels, notre équipe mondiale en pleine croissance rythme l'innovation en matière de modules cellulaires, GNSS, Wifi et Bluetooth, d'antennes et de connectivité IdO. Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance couvrant le monde entier. Notre direction internationale se consacre à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et Twitter.

À propos d'ORBCOMM Inc.

ORBCOMM est un pionnier de la technologie IdO, donnant aux clients des idées pour prendre des décisions basées sur les données qui les aident à optimiser leurs opérations, à maximiser leur rentabilité et à construire un avenir plus durable. Avec 30 ans d'expérience et le portefeuille de solutions le plus complet de l'industrie, ORBCOMM permet la gestion de plus d'un million d'actifs dans le monde pour une clientèle diversifiée couvrant les transports, la chaîne d'approvisionnement, les équipements lourds, le domaine maritime, les ressources naturelles et l'administration. Pour plus d'informations sur la manière dont ORBCOMM fait évoluer l'industrie grâce à la puissance des données, visitez www.orbcomm.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 11:20 et diffusé par :