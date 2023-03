Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera l'annonce d'un investissement dans le secteur national de la biofabrication

Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, fera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, l'annonce d'un investissement destiné à...

Chaque jour, des familles et des communautés des Prairies, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon perdent des êtres chers à la suite de surdoses attribuables à un approvisionnement en drogues illégales de plus en plus toxique. Grâce aux services...