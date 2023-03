Quectel lance son module Wi-Fi HaLow, capable de prendre en charge de nombreuses applications IdO aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur





Fournisseur international de solutions IdO, Quectel Wireless Solutions annonce ce jour le lancement de son module Wi-Fi HaLow FGH100M, caractérisé par une transmission des données de longue portée, une faible consommation énergétique, une moindre complexité ainsi qu'une pénétration optimisée à travers les murs et d'autres obstacles dans le cadre de l'utilisation d'un vaste éventail d'applications IdO.

Reposant sur la spécification de réseau sans fil IEEE 802.11ah, également connue sous le nom de Wi-Fi HaLow, et opérant sur des bandes de fréquence inférieures à 1 GHz accessibles sans licence, le module FGH100M respecte les exigences uniques de l'Internet des Objets (IdO) grâce à sa couverture de signal inférieure à 1 GHz, ce qui permet aux utilisateurs de commander des dispositifs IdO dans un rayon d'un kilomètre. Le module offre une portée dix fois supérieure au Wi-Fi classique, ce qui lui permet de convenir à la fois aux scénarios IdO d'intérieur et d'extérieur, dans des domaines tels que l'automatisation domestique et industrielle, l'agriculture intelligente, la ville intelligente, la construction intelligente, les entrepôts, les magasins de vente au détail, les campus et bien plus encore.

« Intégrant la technologie révolutionnaire Wi-Fi HaLow, notre module FGH100M offre une longue portée et de solides connexions Wi-Fi sans aucune concession sur la simplicité ou l'efficacité », a déclaré Norbert Muhrer, président et directeur de la stratégie de Quectel Wireless Solutions. « Il s'agit d'un complément très puissant à notre gamme déjà très étendue de modules Wi-Fi conformes aux normes de connexion sans fil Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E. »

Bâti sur la puce Wi-Fi HaLow MM6108 de Morse Micro, le module FGH100M est conforme à la norme Wi-Fi IEEE 802.11ah et fonctionne sur des bandes de fréquence de 850?950 MHz à largeur de bande de 1/2/4/8 MHz. Sa puissance de sortie maximale est de 21 dBm et son débit de transmission maximal de 32,5 Mb/s.

Le module Wi-Fi HaLow FGH100M permet d'obtenir une connectivité à plus faible consommation énergétique que les technologies Wi-Fi précédentes et de prendre en charge des dispositifs alimentés par piles boutons pendant des mois ou des années, ce qui est essentiel, par exemple dans le cas des capteurs intelligents et des moniteurs d'état. Contrairement à certaines technologies IdO semblables, le module Wi-Fi HaLow prend en charge les adresses IP natives et ne nécessite aucun portail, contrôleur ou hub exclusif, ce qui donne la possibilité de rationaliser considérablement les installations et de réduire les coûts d'exploitation.

Grâce à ses dimensions ultra compactes de 13,0 mm × 13,0 mm × 2,2 mm, le module FGH100M permet d'optimiser efficacement la taille du produit fini et les coûts de conception tout en répondant entièrement aux exigences des applications sensibles au facteur taille. Le module propose par ailleurs un vaste éventail d'interfaces, dont UART, SPI, I2C, SDIO 2.0 et PWM.

Le module FGH100M est conforme aux dernières exigences de chiffrement et d'authentification Wi-Fi, notamment aux normes de chiffrement WPA3 et AES pour les communications par voie hertzienne (OTA). Le module prend également en charge les algorithmes de chiffrement SHA-256, SHA-384 et SHA-512 pour mieux protéger les données de transmission.

Des échantillons d'ingénierie du module Wi-Fi HaLow FGH100M sont disponibles dès à présent. Pour en savoir plus sur le module FGH100M de Quectel, rendez-vous au salon Embedded World 2023, hall 3, stand 318.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans le domaine de l'IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions d'IdO soutenues par une assistance et des services de qualité exceptionnelle. Notre équipe mondiale de plus de 4 000 professionnels et toujours en pleine croissance donne le ton de l'innovation en matière de modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, mais aussi d'antennes et de connectivité IdO.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

