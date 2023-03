Conseils de voyage pour les retraités migrateurs revenant au Canada





OTTAWA, ON, le 15 mars 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada et l'Association canadienne des « snowbirds » encouragent les Canadiens qui ont passé l'hiver à l'étranger à planifier à l'avance leur retour au Canada au printemps.

Voici les principaux conseils de voyage à connaître avant d'arriver à la frontière :

Préparez-vous et vérifiez les temps d'attente à la frontière et les points d'entrée de rechange. Les voyageurs qui traversent la frontière par voie terrestre sont invités à passer pendant les heures creuses, par exemple tôt le matin.

Ayez vos documents de voyage à portée de main. Que vous voyagiez par voie terrestre, aérienne ou maritime, vous pouvez aider à accélérer les délais de traitement en vous présentant avec vos documents de voyage.

Gagnez du temps avec la Déclaration de l'ASFC faite à l'avance. Les voyageurs arrivant aux aéroports internationaux de Toronto, de Vancouver, de Montréal, de Winnipeg, de Halifax, de Québec, d'Ottawa, Billy-Bishop et de Calgary peuvent soumettre leur déclaration de douane et d'immigration à l'ASFC avant leur arrivée en utilisant la fonction Déclaration de l'ASFC faite à l'avance dans l'application ArriveCAN. Les voyageurs qui utilisent cette option ont accès à des voies express pour se rendre plus rapidement à une borne ou à une porte électronique à l'aéroport.

Cannabis : ne l'apportez pas, ne le sortez pas. Transporter du cannabis au-delà de la frontière sous quelque forme que ce soit, y compris toute huile contenant du tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), sans un permis ou une exemption autorisée par Santé Canada demeure une infraction criminelle grave passible d'arrestation et de poursuites, malgré la légalisation du cannabis au Canada. Une prescription médicale d'un médecin ne compte pas comme une autorisation de Santé Canada.

Soyez prêt à faire votre déclaration. Tous les voyageurs doivent déclarer leurs marchandises à l'entrée au Canada et sont encouragés à avoir sous la main leurs reçus pour les marchandises achetées ou reçues pendant leur séjour. Vous devez déclarer des devises ou des instruments monétaires d'une valeur de 10 000 $ CA, sous peine de sanctions. Utilisez l'estimateur de droits et de taxes de l'ASFC pour vous aider à calculer les montants exigibles.

Connaissez vos exemptions de droits et de taxes. Après un séjour de sept jours ou plus à l'étranger, vous pouvez importer en franchise de droits et de taxes des marchandises d'une valeur maximale de 800 $ CA. Dans le cadre de cette exemption personnelle, vous pouvez rapporter en franchise de droits et de taxes :

Deux bouteilles de vin (1,5 litre au total), ou une grande bouteille standard d'alcool (1,14 litre), ou environ 24 canettes ou bouteilles (355 ml chacune) de bière (8,5 litres au total); et 200 cigarettes, 50 cigares, 200 grammes de tabac manufacturé et 200 bâtonnets de tabac. Les paquets doivent porter l'estampille « droits acquittés », tel qu'on le trouve dans les boutiques hors taxes.

Importation d'un véhicule. Les résidents du Canada peuvent importer temporairement un véhicule immatriculé aux États-Unis. Toutefois, les droits et taxes à acquitter, la durée pendant laquelle le véhicule peut rester au Canada et la manière dont le véhicule peut être utilisé au Canada peuvent varier. Les résidents qui importent définitivement un véhicule des États-Unis ou du Mexique doivent consulter le site Web du Registraire des véhicules importés du Canada pour obtenir des détails sur l'admissibilité du véhicule et l'ensemble de la procédure, y compris les droits et taxes nécessaires.

Évitez d'importer des produits ou des sous-produits de volaille crus. Il existe actuellement des restrictions sur les importations d'oiseaux vivants, de produits et de sous-produits avicoles en provenance des États américains touchés par l'influenza aviaire hautement pathogène. Il n'est pas recommandé d'apporter des produits de volaille au Canada. Sinon, soyez prêt à prouver l'origine de votre produit de volaille à la frontière.

Si vous voyagez avec un animal de compagnie ou si vous souhaitez importer un animal au Canada, vous devrez présenter les documents nécessaires à la frontière pour satisfaire aux exigences d'importation canadiennes.

Vous n'êtes pas certain? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure chose que vous puissiez faire pour gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent de l'ASFC. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez déclarer, n'hésitez pas à le demander. Nos agents sont là pour vous aider!

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de l'ASFC ou communiquez avec nous au 1-800-461-9999.

Liens connexes

Faits en bref

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) soutient les priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique en facilitant la libre circulation des personnes et des marchandises, y compris les animaux et les végétaux.

(ASFC) soutient les priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique en facilitant la libre circulation des personnes et des marchandises, y compris les animaux et les végétaux. L'Association canadienne des « snowbirds » est une organisation à but non lucratif qui défend les intérêts des Canadiens qui voyagent et qui représente plus de 115 000 membres.

Pour d'autres conseils de voyage à l'intention des retraités migrateurs canadiens, joignez-vous à l'Agence des services frontaliers du Canada sur Facebook et YouTube et visitez le site Web de l'Association canadienne des snowbirds.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 10:00 et diffusé par :