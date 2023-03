Dédouanement plus efficace et politiques plus préférentielles : la qualité du commerce transfrontalier dans le Guangxi s'est améliorée et modernisée





NANNING, Chine, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- En ce moment même, au poste-frontière de Youyiguan, dans la ville de Pingxiang, dans la région du Guangxi, des camions chargés de marchandises franchissent la frontière entre la Chine et le Vietnam. Grâce à l'optimisation et à l'adaptation des politiques d'entrée et de sortie réalisées cette année, cet important corridor commercial reliant la Chine à l'ANASE et au reste du monde a retrouvé son ambiance vibrante et animée d'antan.

En raison des différences climatiques, les fruits des pays de l'ANASE, tels que le Vietnam et la Thaïlande, mûrissent plus tôt. Le mois de mars est par conséquent la saison de pointe pour les importations de fruits en Chine. Les fruits sont des denrées périssables, qui imposent des exigences élevées en matière de transport logistique, d'entreposage et de dédouanement. Selon Huang Feifei, chef de la section I du contrôle douanier de Youyiguan : « tout en procédant à des contrôles rigoureux, les douanes mettent également en oeuvre des mesures telles que les « canaux verts » pour les fruits importés, le dédouanement sur réservation « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 » et les tests rapides en laboratoire, qui réduisent considérablement le temps de dédouanement pour les importations de fruits de l'ANASE ».

Ces dernières années, le Guangxi a vigoureusement soutenu la construction d'infrastructures dans les principaux ports frontaliers, notamment en multipliant les points de contrôle et en agrandissant les sites de transfert de marchandises. Au port de Youyiguan, il faut environ une minute, voire moins, pour que les camions franchissent le poste de contrôle. Selon Xia Gaofeng, directeur du bureau des affaires étrangères et du port commercial de Chongzuo : « nous avons mis en oeuvre une série de mesures de réforme telles que le dédouanement à guichet unique, le dédouanement intelligent entièrement basé sur l'information, l'examen préalable et le dédouanement des marchandises à l'importation et à l'exportation, ainsi que l'inspection et la mainlevée au point de contrôle, ce qui a permis de réduire considérablement le temps nécessaire au dédouanement des véhicules ».

L'amélioration de l'efficacité du dédouanement a véritablement libéré le potentiel du port, tandis que la réforme financière de la frontière du Guangxi a grandement facilité le commerce transfrontalier. Dans le China (Dongxing Pilot Zone) ASEAN Currency Business Center, situé à quelques pas du port de Dongxing, un écran électronique géant affiche le taux de change officiel du renminbi (RMB) par rapport au dong vietnamien (VDN). Aujourd'hui, la zone a réalisé l'échange de devises entre le renminbi et le dong vietnamien en utilisant la cotation directe.

La réforme financière effectuée le long de la frontière a profité aux populations de la Chine et du Vietnam, et le commerce transfrontalier est devenu plus prospère. Ces dernières années, des institutions financières telles que la Banque de Guilin ont successivement effectué des transferts transfrontaliers de billets de banque en renminbi et en dong vietnamien, et la finance transfrontalière s'est progressivement étendue, allant d'une simple activité de règlement de transactions pour couvrir de multiples domaines.

Wang Yunxiao, vice-président de la Guilin Bank, a déclaré : « Nous avons également lancé des produits de financement transfrontalier spéciaux prospères et enrichissants, tels que les prêts Huibian, Hushi et Bianyi, afin de répondre aux besoins financiers des résidents frontaliers impliqués dans le commerce transfrontalier, des entreprises actives dans la transformation de matériaux importés et des acheteurs. »

L'excellente infrastructure frontalière du Guangxi garantit une reprise rapide du commerce transfrontalier. L'amélioration du réseau électrique frontalier a permis de renforcer considérablement la capacité d'approvisionnement en électricité ; l'accélération de la construction de l'infrastructure de communication frontalière a permis de réaliser la couverture du réseau 4G ; le réseau routier s'améliore sans cesse et les canaux logistiques sont de plus en plus fluides, et ainsi de suite. L'infrastructure de la frontière du Guangxi a été véritablement améliorée grâce aux efforts concertés de plusieurs parties.

Selon Wu Xiaohui, directeur exécutif adjoint du comité de gestion du district de Chongzuo de la zone pilote de libre-échange de Chine (Guangxi), Pingxiang compte 13 trains transfrontaliers et de 22 lignes logistiques transfrontalières, pouvant desservir plus de 20 grandes villes-carrefours dans les pays de l'ANASE, avec un réseau logistique couvrant la péninsule indochinoise.

Afin de faciliter les investissements, le commerce, les mouvements transfrontaliers de capitaux et les transports, le gouvernement populaire de la région autonome du Guangxi Zhuang a récemment publié un plan à plusieurs volets visant à promouvoir l'approfondissement des réformes et à accélérer les efforts d'ouverture.

Bai Lan, directeur adjoint à plein temps du bureau de la zone pilote de libre-échange de Chine (Guangxi), a expliqué que le plan préconise que la zone de libre-échange de Guangxi mette pleinement en oeuvre le traitement national pré-établissement ainsi que la liste des systèmes de gestion négative, et mette en place un système de gestion de la supervision opérationnelle et post-opérationnelle compatible avec la méthode de gestion des listes négatives, tout en promouvant l'ouverture des télécommunications, de l'Internet, de l'éducation et d'autres domaines de manière ordonnée, ainsi que le développement vigoureux de nouvelles formes et de nouveaux modèles de commerce extérieur tels que le commerce électronique transfrontalier, le commerce à l'étranger et le commerce numérique.

En outre, en ce qui concerne le développement ouvert, l'exploration et l'innovation, la zone pilote de libre-échange de la Chine (Guangxi) accélérera l'exploration de l'ouverture institutionnelle, créera un groupe de projets de démonstration de l'accord de partenariat économique régional global (RCEP) mis en oeuvre selon des normes élevées, prendra pour référence les règles de l'accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP) et effectuera des essais pilotes et des tests de résistance aux risques dans des domaines clés tels que le commerce des services, l'ouverture financière et l'économie numérique.

