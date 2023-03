Entente de principe approuvée par les cols blancs de Rouyn-Noranda





ROUYN-NORANDA, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Hier soir, les cols blancs de la Ville de Rouyn-Noranda, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, ont ratifié l'entente de principe conclue le 9 mars dernier entre leur syndicat et les représentant(e)s de l'employeur.

C'est à 86 % que les syndiqué(e)s ont voté pour cette nouvelle convention collective, dont on ne peut dévoiler les détails pour l'instant puisqu'elle n'a pas encore été entérinée par le conseil municipal.

D'ailleurs, l'entente de principe approuvée à 81 % par les cols bleus de la Ville de Rouyn-Noranda le 10 février 2023 n'a pas encore, elle non plus, été adoptée par le conseil municipal.

« Cette entente aura été possible grâce à la solidarité et à la mobilisation des membres. C'est en maintenant l'expertise à l'interne que nous protégeons les services offerts aux citoyens et citoyennes de la Ville de Rouyn-Noranda », d'expliquer Geneviève Carrier, conseillère syndicale du SCFP.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

