Publication d'un nouveau rapport, pour un secteur du voyage plus écoresponsable en Chine

Accor, en collaboration avec le Groupe Trip.com et le cabinet McKinsey, publie son livre blanc sur le voyage durable en Chine, qui propose différentes recommandations à l'intention de la filière et des voyageurs

SHANGHAI, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Accor, un leader mondial de l'hospitalité, en partenariat avec Trip.com Group, l'une des plus grandes plateformes de réservation de voyage au monde, et le cabinet international de conseil en gestion McKinsey & Company, publie ce jour un livre blanc qui examine l'impact environnemental du secteur du tourisme en Chine, analyse l'avis des voyageurs chinois en matière de développement durable, et conclut sur les actions que les principaux acteurs de la filière seront amenés à déployer pour promouvoir des voyages plus vertueux. Cette étude, première en son genre, identifie différentes mesures (depuis les gestes du quotidien jusqu'à l'écosystème dans son ensemble) à même de donner vie au voyage et à l'hôtellerie de demain. Elle a vocation à s'imposer comme l'outil de référence qui accompagnera l'évolution du secteur. Intitulé « Pour des voyages écoresponsables en Chine », le rapport suggère qu'en adoptant certaines mesures collaboratives tout au long de la chaîne de valeur (des clients aux plus grands acteurs mondiaux), le secteur du tourisme de ce pays pourra s'orienter vers un avenir plus durable.

Le monde étant confronté à un défi climatique sans précédent, l'industrie chinoise du tourisme a un rôle important à jouer dans la transformation nécessaire de l'hôtellerie. En effet, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), la Chine devrait représenter le plus grand marché touristique au monde d'ici 2032, alors qu'elle constituait déjà, avant la pandémie, l'un des principaux marchés mondiaux. Les analyses sur lesquelles ce livre blanc s'appuie montrent que l'impact environnemental du secteur en Chine est considérable : le tourisme représentait ainsi 6 à 8 % des émissions totales de CO 2 de ce pays en 2019.

Les données de McKinsey indiquent que les voyageurs chinois se préoccupent de leur impact sur l'environnement et commencent à réfléchir à des alternatives plus vertes, cependant le rapport souligne qu'un accompagnement leur sera nécessaire dans cette démarche. Le groupe Trip.com constate que 85 % des voyageurs chinois considèrent l'écoresponsabilité comme importante ou très importante en matière de voyage, tandis que 60 % d'entre eux se déclarent préoccupés par le changement climatique. L'étude révèle toutefois que les consommateurs chinois n'ont pas encore intégré l'idée de payer un supplément pour voyager de manière plus écologique. Il est donc important de mieux les informer, en soulignant les efforts consentis par la filière afin de rendre l'offre de produits plus vertueuse. Cette sensibilisation les rendra mieux disposés à consentir à un surcoût, en montrant que celui-ci est partagé avec la filière et que cette augmentation n'est pas appelée à être réitérée.

Le rapport fournit des conseils sur les mesures que les consommateurs peuvent prendre pour voyager de manière durable et orienter leurs décisions, notamment en réservant des voyages écoresponsables auprès de prestataires certifiés, en séjournant plus longtemps dans la même destination ou en adoptant des écogestes tels que le changement moins fréquent des serviettes et des draps, ou le refus d'utiliser les plastiques à usage unique. Mais le comportement des voyageurs n'est que le premier élément mis en évidence par le rapport. À long terme, les objectifs du développement durable ne seront atteints qu'en collaboration avec les grands acteurs du tourisme, qui ont pour responsabilité de faire évoluer les mentalités des voyageurs.

Le livre blanc présente différentes recommandations et initiatives à l'intention du secteur hôtelier destinées à aider les voyageurs chinois à mieux appréhender ce qu'est un voyage durable, les inciter à modifier leurs décisions et, au final, accompagner l'évolution du secteur vers un modèle « carbone positif » (séquestrant plus de CO 2 qu'il n'en émet). Ces recommandations comprennent la consultation de plateformes technologiques rendant les options de voyage durable plus visibles en ligne, la recherche de labels informant les voyageurs de leur impact environnemental, la mise en place de mesures incitant à plus d'écoresponsabilité, ou encore la formation des collaborateurs pour qu'ils adoptent eux-mêmes un état d'esprit écoresponsable.

Bien que la sensibilisation des voyageurs et leur volonté de faire le choix d'options plus pérennes, associées à l'adoption de pratiques plus vertueuses par chaque prestataire touristique, permettront au secteur chinois du voyage d'obtenir des résultats rapides en matière d'impact sur l'environnement, un effort collectif de la part de l'ensemble de la filière est néanmoins nécessaire. Le rapport s'achève par un appel à l'action pour que tous les acteurs de l'hôtellerie agissent de concert afin de parvenir à une transformation durable en Chine. Ce livre blanc est une collaboration essentielle et un outil utilisable par les clients et les acteurs du secteur pour insuffler un élan collectif et ainsi faire évoluer les choses dans le bon sens.

Lors d'une conférence de presse organisée à Shanghai à l'emblématique Fairmont Peace Hotel pour le lancement du rapport, des dirigeants de Accor, de Trip.com et de McKinsey ont fait part de leurs regards respectifs sur le voyage durable en Chine :

Sébastien Bazin, Président-Directeur général Accor : « L'humain et le développement durable sont au coeur de tout ce que nous faisons. En matière d'écologie, il n'y a pas d'individu, seul le collectif compte. Notre livre blanc représente un grand pas en avant dans cette démarche collaborative au sein de la filière. Le changement ne peut s'accomplir individuellement ; c'est uniquement ensemble que la transformation pourra s'opérer. Voyager de manière écoresponsable, que ce soit en Chine ou dans le reste du monde, est source de rapprochement et Accor est donc fier d'initier cette aventure collective, en soutenant les communautés locales, en protégeant la biodiversité, en s'engageant à mettre en oeuvre des pratiques plus vertueuses et à les partager. Le développement durable est un enjeu capital et nous sommes ravis d'avoir collaboré avec notre partenaire stratégique Trip.com et conseiller de confiance McKinsey sur ce rapport, afin de continuer à changer les choses de manière positive pour nos clients, nos talents et nos partenaires. »

Jane Sun, Directrice générale Trip.com : « Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde du voyage durable et de promouvoir des pratiques touristiques responsables au sein du secteur. Notre engagement en faveur d'une coexistence harmonieuse entre l'humain et la nature nous a amenés à déployer des pratiques écologiques et de protection de l'environnement, telles que nos "objectifs d'écotourisme", dont ont déjà bénéficié des millions de voyageurs dans le monde. En collaborant avec des partenaires stratégiques comme Accor et McKinsey, nous avons pour objectif d'intégrer la valeur sociétale et commerciale de la protection de l'environnement, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance pour nos partenaires. Notre ambition est de rendre la filière du voyage plus durable et plus responsable. »

Jonathan Woetzel, Associé senior de McKinsey & Company : « Le secteur touristique chinois représente aujourd'hui un poids suffisamment important pour être à l'avant-garde du développement durable. A l'heure où l'on renoue avec le voyage, chaque étape du parcours client offre la possibilité de faire des choix et de prendre des mesures concrètes susceptibles de réduire notre empreinte carbone. Mais la responsabilité ne peut reposer uniquement sur le voyageur. Les progrès sur le long terme nécessitent une collaboration entre tous les acteurs du voyage : hôtels, agences de voyage, investisseurs écoresponsables, prestataires technologiques. »

