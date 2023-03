5e rencontre annuelle des militants et militantes de la FTQ avec les parlementaires de l'Assemblée nationale





QUÉBEC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Les militants et militantes de la FTQ de toutes les régions du Québec rencontrent ce mercredi les élus et élues de l'Assemblée nationale du Québec afin de les sensibiliser à leurs préoccupations, d'échanger sur les enjeux sociaux et de parler d'avenir. Ainsi, près d'une centaine de membres de syndicats affiliés provenant de tous les secteurs d'activité, autant privé que public, auront l'occasion d'échanger et de discuter avec les parlementaires de l'Assemblée nationale de toutes les allégeances politiques.

Près de 70 députés et députées, incluant des ministres, ont accepté d'échanger avec des militants et militantes de leur région qui sont aussi des électeurs et électrices, lors de rencontres individuelles dans l'enceinte du Parlement. « Pour la FTQ, ce contact avec la classe politique est important et permet de sensibiliser les parlementaires à leurs préoccupations, qui sont aussi des enjeux sociaux pour toute la population du Québec. C'est une occasion privilégiée pour les parlementaires de jouer pleinement leur rôle de législateur à l'écoute de la population et aux militants et militantes de mieux connaître leurs députés et députées et ministres », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Les parlementaires et les militants et militantes discuteront entre autres de la lutte contre l'inflation, des mesures à mettre en place pour une transition juste vers une économie plus verte, des enjeux de la mise en application de la Loi 27 en santé et sécurité du travail, du salaire minimum, ainsi que de l'assurance médicaments publique et universelle.

« Les militants et militantes se préparent depuis longtemps à ces rencontres. À une époque où la population est de plus en plus cynique à l'endroit des élus et élues, il est d'autant plus important pour ces derniers de dialoguer avec les électeurs et électrices de leur région afin de prendre connaissance des dossiers qui les préoccupent. L'objectif de cet exercice étant de faire du Québec une société encore plus juste, plus solidaire et plus démocratique », conclut le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

