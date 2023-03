Le Centre Edmond E. Landry à Rivière-du-Nord sera rénové grâce à un financement fédéral





RIVIÈRE-DU-NORD, NB, le 15 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, et l'honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 290 000 $ afin de rénover le Centre Edmond E. Landry à Rivière-du-Nord, anciennement connu sous le nom de village de Grande-Anse.

Le financement permettra la réouverture complète du Centre. Dans le cadre des rénovations, on améliorera le revêtement, les systèmes électriques et mécaniques, les systèmes de ventilation et de réfrigération, ainsi que la plomberie, la ventilation d'urgence, la détection du monoxyde de carbone et le chauffe-eau.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les avantages du Fonds pour le développement des collectivités du Canada sont bien visibles dans nos communautés. Notre gouvernement fédéral est fier d'investir 290 000$ pour la rénovation du Centre Edmond E. Landry. Ce projet d'infrastructure aidera non seulement à stimuler l'économie mais il permettra également aux membres de la collectivité de continuer à se rassembler, à rester actifs et à créer des souvenirs dans cet aréna. De plus, cette réouverture permettra aux associations sportives de la région de profiter d'une infrastructure supplémentaire pour pratiquer leurs sports favoris. Je félicite aussi la municipalité pour sa contribution de 70 000$ dans ce projet »

Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures sportives sont essentielles à la survie de nos petites collectivités. Elles permettent de rassembler les gens, de construire nos identités culturelles et de partager des souvenirs. Grâce à ce financement, le Centre Edmond E. Landry pourra rouvrir ses portes et les membres de la collectivité pourront recommencer à fréquenter ce lieu important sur le plan culturel ».

L'honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale

Faits en bref

Le FDCC est une source permanente de financement versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour appuyer les priorités locales en matière d'infrastructure.

Le FDCC est une source de financement permanente et indexée qui fournit actuellement 2,3 milliards de dollars par année aux collectivités dans le cadre de 19 catégories de projets. Ce financement permet aux municipalités de planifier leurs besoins actuels et futurs, ainsi que de bâtir des collectivités fortes et résilientes.

En 2022-2023, on versera 2,3 milliards de dollars à 3 600 collectivités de tout le pays dans le cadre du FDCC. Au cours des dernières années, le financement a permis de soutenir environ 4 000 projets par année.

Liens connexes

Fonds pour le développement des collectivités du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Infrastructure Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 09:00 et diffusé par :