Biban 2023 propulse l'avenir de l'entrepreneuriat saoudien avec le lancement d'accords et d'initiatives d'une valeur de 13,8 milliards de dollars





Biban 2023 ? le forum phare des startups et des PME en Arabie saoudite ? a réuni des entités pionnières du monde entier pour signer une série d'accords historiques d'une valeur d'environ 13,8 milliards de dollars en soutien à la communauté des startups.

Organisé par l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d'Arabie saoudite (Monsha'at), l'événement a établi une nouvelle référence en matière de partenariats, avec le lancement d'un large éventail de collaborations et d'initiatives destinées à autonomiser les entrepreneurs.

Le cinquième et dernier jour du forum a réuni davantage d'organisations régionales et mondiales pour inaugurer une nouvelle ère de l'entrepreneuriat saoudien - conformément au plan Saudi Vision 2030 - alimentée par des programmes de pointe, l'innovation et un travail conjoint efficace.

Les événements majeurs notables tout au long de l'événement comprenaient des accords conclus par la Banque saoudienne de développement pour soutenir les entrepreneurs et les PME avec 6,4 milliards de dollars, la Banque des petites et moyennes entreprises pour fournir un soutien estimé à 2,8 milliards de dollars et le programme Kafalah - avec un accord de 1,5 milliard de dollars conclu avec diverses entités.

Monsha'at a également annoncé avoir conclu un protocole d'entente avec Huawei Tech Investment saoudienne limitée pour améliorer la transformation numérique des PME du Royaume, et a lancé un partenariat avec la Société saoudienne de cloud computing Alibaba Cloud. Des protocoles d'accord ont également été signés avec le ministère de l'Énergie et Nine66, une société du groupe Savvy Games.

Une autre annonce majeure durant Biban 2023 coïncide avec la confirmation des vendeurs locaux en Arabie saoudite qu'ils auront accès au marché mondial d'Amazon aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Créant un environnement propice pour les leaders mondiaux, les experts et les professionnels de l'industrie, Biban 2023 était une vitrine diversifiée de l'excellence entrepreneuriale.

Biban 2023 a également accueilli la dernière manche de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat de cette année : un concours de lancement de startups et un programme de soutien, co-organisé par la Global Entrepreneurship Network (GEN) et Monsha'at.

Le 4ème jour du forum Biban, WhiteHelmet, une entreprise basée en Arabie saoudite qui fournit une plateforme capable de gérer et surveiller les opérations de construction à distance - de n'importe où et à tout moment - a été annoncée gagnante du grand prix de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat : une part de 300 000 de dollars du pot d'un million de dollars.

S'accaparant de la 2ème place, NDR Medical de Singapour a reçu un prix de 200 000 de dollars, la troisième place étant attribuée à Hera Health aux États-Unis avec un prix de 150 000 de dollars.

