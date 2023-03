Air Canada lancera de nouveaux vols estivaux Montréal-Amsterdam





Cinq vols hebdomadaires seront exploités du 2 juin au 14 octobre 2023

L'horaire est aménagé de façon à optimiser les correspondances en Amérique du Nord grâce à la plaque tournante d'Air Canada à Montréal

Cette liaison vient s'ajouter au service assuré toute l'année entre Toronto et Amsterdam

MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'ajout cet été de nouveaux vols saisonniers sans escale entre Montréal et Amsterdam. Les vols seront assurés cinq fois par semaine par un appareil ultramoderne de la société aérienne, le 787 Dreamliner de Boeing, ce qui permettra de relier de façon pratique le vaste réseau d'Air Canada en Amérique du Nord à sa plaque tournante à l'aéroport international de Montréal. On peut d'ores et déjà faire des réservations à aircanada.com, en utilisant l'application Air Canada, ou par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et des agences de voyages.

« Nous continuons d'observer une forte demande pour les voyages vers l'Europe et nous nous réjouissons de l'augmentation de notre desserte et de l'ajout d'un nouveau service sans escale entre Montréal et Amsterdam pour l'été 2023, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires à Air Canada. Cette liaison vient s'ajouter à notre service assuré toute l'année entre Toronto et la capitale néerlandaise. Puisque nous proposerons cet été jusqu'à deux fois plus de vols quotidiens entre le Canada et Amsterdam à partir de deux de nos plaques tournantes, nos clients des deux côtés de l'Atlantique disposeront de plusieurs choix pratiques pour visiter ces deux pays et en explorer d'autres. Les clients peuvent commencer à planifier leur voyage et à réserver en toute confiance. Nous avons hâte de les accueillir à bord. »

La plus récente liaison d'Air Canada au départ de Montréal renforce sa position de principal transporteur transatlantique à desservir la ville, qui propose le plus grand nombre de destinations et de places disponibles, en plus de constituer un important lien économique supplémentaire entre les deux villes, grâce aux capacités de fret du Dreamliner.

Vol Origine Destination Départ Arrivée Service AC900 Montréal (YUL) Amsterdam (AMS) 22:10 11:00 (+1 jour) Lundi, mardi, mercr., vendr., sam. Du 2 juin au 14 oct. AC901 Amsterdam (AMS) Montréal (YUL) 14:00 15:30 Mardi, mercr., jeudi, sam., dim. Du 3 juin au 15 oct.

Services internationaux

Les services internationaux d'Air Canada sont assurés par des gros-porteurs qui offrent un choix de trois cabines : la classe Signature Air Canada, qui propose des fauteuils-lits et des loges individuelles; la cabine Économique Privilège, qui propose des fauteuils spacieux offrant plus d'espace et des services haut de gamme; et la classe économique, qui sert des repas inspirés et conçus par des chefs, avec suggestions de vins et de boissons. Toutes les cabines sont équipées d'écrans du système de divertissements à bord qui proposent des heures de divertissement gratuit à bord et permettent d'acheter un service Wi-Fi.

Air Canada met à la disposition de ses clients admissibles 23 salons Feuille d'érable en Amérique du Nord et dans le monde.

Le service à bord des vols internationaux d'Air Canada au départ du Canada met en valeur les créations les plus inspirées de talents culinaires canadiens primés tels que David Hawksworth et Vikram Vij, établis à Vancouver, ainsi que Jérôme Ferrer et Antonio Park, chefs montréalais renommés, qui composent le groupe de chefs réputés d'Air Canada. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'élite, viennent parfaire cette expérience gastronomique.

Tous les clients qui voyagent avec Air Canada peuvent accumuler et échanger des points avec Aéroplan, le principal programme de fidélité au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement hâtif et d'autres privilèges.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale 180 aéroports répartis sur six continents au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

