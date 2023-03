Hausse des mises en chantier d'habitations en février





OTTAWA, ON, le 15 mars 2023 /CNW/ - Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations en février a augmenté de 13 % (243 959) par rapport à janvier (216 514). C'est ce que révèle l'analyse des données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Dans les centres urbains (centres de 10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 16 % en février, pour se chiffrer à 222 663. Il a augmenté de 18 % dans le segment des logements collectifs et de 8 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 173 745 et à 48 918.

Dans les régions rurales, les données désaisonnalisées annualisées (DDA) mensuelles sur les mises en chantier d'habitations sont estimées à 21 296.

La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 255 735 en février, en baisse de 2 % par rapport à 259 830 en janvier. La tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations dans l'ensemble des régions du Canada.

« Après avoir atteint son plus bas niveau depuis septembre 2020, le taux mensuel de mises en chantier a rebondi en février, tandis que la tendance sur six mois a légèrement diminué. Parmi les trois plus grandes villes du Canada, les baisses à Montréal et à Vancouver ont été compensées par Toronto, qui a enregistré une augmentation de 55 % du nombre total de mises en chantier de SAAR en février. Les mises en chantier de février ont fourni de nouveaux logements dont on avait grand besoin à l'échelle nationale, mais pour améliorer l'abordabilité, nous devons trouver des façons novatrices d'accroître l'offre et de continuer à construire à un rythme plus élevé. » , a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

À noter :

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en anglais et en français sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mars le 19 avril à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Février

2022 Février

2023 % Février

2022 Février

2023 % Février

2022 Février

2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

21 14 -33 11 2 -82 32 16 -50 Î.-P.-É.

5 8 60 10 16 60 15 24 60 N.-É.

67 55 -18 120 240 100 187 295 58 N.-B.

17 20 18 2 12 ## 19 32 68 Atlantique

110 97 -12 143 270 89 253 367 45 Qc

257 206 -20 2 312 2 218 -4 2 569 2 424 -6 Ont.

1 333 1 176 -12 5 703 5 946 4 7 036 7 122 1 Man.

155 123 -21 510 524 3 665 647 -3 Sask.

102 36 -65 152 412 171 254 448 76 Alb.

918 813 -11 1 289 1 448 12 2 207 2 261 2 Prairies

1 175 972 -17 1 951 2 384 22 3 126 3 356 7 C.-B.

532 370 -30 1 937 2 354 22 2 469 2 724 10 Canada(10 000+) 3 407 2 821 -17 12 046 13 172 9 15 453 15 993 3 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 30 18 -40 84 77 -8 114 95 -17 Barrie

41 42 2 21 144 ## 62 186 200 Belleville - Quinte West 18 7 -61 0 29 ## 18 36 100 Brantford

24 30 25 6 53 ## 30 83 177 Calgary

398 391 -2 761 847 11 1 159 1 238 7 Chilliwack

28 10 -64 21 5 -76 49 15 -69 Drummondville 12 3 -75 21 30 43 33 33 - Edmonton

422 330 -22 394 541 37 816 871 7 Fredericton

7 8 14 0 7 ## 7 15 114 Greater/Grand Sudbury 0 6 ## 0 0 - 0 6 ## Guelph

10 5 -50 4 339 ## 14 344 ## Halifax

42 16 -62 90 171 90 132 187 42 Hamilton

51 23 -55 148 72 -51 199 95 -52 Kamloops

12 2 -83 2 1 -50 14 3 -79 Kelowna

36 15 -58 27 455 ## 63 470 ## Kingston

6 29 383 9 20 122 15 49 227 Kitchener-Cambridge-Waterloo 96 93 -3 87 320 268 183 413 126 Lethbridge

21 5 -76 99 6 -94 120 11 -91 London

115 31 -73 49 17 -65 164 48 -71 Moncton

3 3 - 2 0 -100 5 3 -40 Montréal

102 49 -52 1 053 839 -20 1 155 888 -23 Nanaimo

21 11 -48 163 105 -36 184 116 -37 Oshawa

42 23 -45 31 28 -10 73 51 -30 Ottawa-Gatineau 134 123 -8 743 954 28 877 1 077 23 Gatineau

5 60 ## 381 524 38 386 584 51 Ottawa

129 63 -51 362 430 19 491 493 0 Peterborough

10 4 -60 0 0 - 10 4 -60 Québec

53 27 -49 341 497 46 394 524 33 Red Deer

10 5 -50 0 5 ## 10 10 - Regina

23 9 -61 13 170 ## 36 179 397 Saguenay

13 10 -23 18 10 -44 31 20 -35 St. Catharines-Niagara 46 74 61 96 285 197 142 359 153 Saint John

6 6 - 0 0 - 6 6 - St. John's

20 13 -35 11 0 -100 31 13 -58 Saskatoon

73 23 -68 138 239 73 211 262 24 Sherbrooke

33 5 -85 100 31 -69 133 36 -73 Thunder Bay

0 0 - 4 0 -100 4 0 -100 Toronto

418 468 12 4 697 3 758 -20 5 115 4 226 -17 Trois-Rivières 1 4 300 75 34 -55 76 38 -50 Vancouver

247 211 -15 1 118 1 280 14 1 365 1 491 9 Victoria

46 31 -33 367 269 -27 413 300 -27 Windsor

51 18 -65 10 197 ## 61 215 252 Winnipeg

130 103 -21 415 507 22 545 610 12 Toutes les régions

2 851 2 284 -20 11 218 12 342 10 14 069 14 626 4 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021. Source : SCHL



















## non calculable / valeurs extrêmes







































Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Janvier

2023 Février

2023 % Janvier

2023 Février

2023 % Janvier

2023 Février

2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

427 601 41 61 26 -57 488 627 28 Î.-P.-É.

452 421 -7 120 192 60 572 613 7 N.-É.

983 1 001 2 1 980 2 898 46 2 963 3 899 32 N.-B.

987 1 091 11 403 158 -61 1 390 1 249 -10 Qc

5 959 5 987 0 29 293 34 376 17 35 252 40 363 14 Ont.

18 501 19 514 5 53 519 78 895 47 72 020 98 409 37 Man.

2 428 1 888 -22 2 028 6 288 210 4 456 8 176 83 Sask.

827 595 -28 912 4 944 442 1 739 5 539 219 Alb.

8 925 12 512 40 18 230 17 601 -3 27 155 30 113 11 C.-B.

5 804 5 308 -9 40 651 28 367 -30 46 455 33 675 -28 Canada (10 000+) 45 293 48 918 8 147 197 173 745 18 192 490 222 663 16 Canada (toutes les régions) 63 092 64 281 2 153 422 179 677 17 216 514 243 959 13 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 109 275 152 72 924 ## 181 1 199 ## Barrie

765 815 7 732 1 728 136 1 497 2 543 70 Belleville - Quinte West 143 219 53 0 348 ## 143 567 297 Brantford

1 217 620 -49 0 636 ## 1 217 1 256 3 Calgary

4 632 5 663 22 11 892 10 164 -15 16 524 15 827 -4 Chilliwack

239 143 -40 239 60 -75 347 203 -41 Drummondville 225 90 -60 348 360 3 573 450 -21 Edmonton

2 712 4 567 68 4 788 6 492 36 7 500 11 059 47 Fredericton 436 532 22 24 84 250 460 616 34 Greater/Grand Sudbury 127 7 439 ## 0 0 - 127 7 439 ## Guelph

104 93 -11 96 4 068 ## 200 4 161 ## Halifax

260 295 13 1 044 2 052 97 1 304 2 347 80 Hamilton

374 395 6 1 656 864 -48 2 030 1 259 -38 Kamloops

122 40 -67 96 12 -88 218 52 -76 Kelowna

474 258 -46 4 188 5 460 30 4 662 5 718 23 Kingston

276 772 180 456 240 -47 732 1 012 38 Kitchener-Cambridge-Waterloo 782 1 056 35 4 020 3 840 -4 4 802 4 896 2 Lethbridge

185 87 -53 36 72 100 221 159 -28 London

631 435 -31 3 420 204 -94 4 051 639 -84 Moncton

243 196 -19 180 0 -100 423 196 -54 Montréal

1 731 1 116 -36 14 765 10 323 -30 16 496 11 439 -31 Nanaimo

120 193 61 84 1 260 ## 204 1 453 ## Oshawa

456 379 -17 360 336 -7 816 715 -12 Ottawa-Gatineau 974 2 835 191 756 11 448 ## 1 730 14 283 ## Gatineau

0 1 650 ## 360 6 288 ## 360 7 938 ## Ottawa

974 1 185 22 396 5 160 ## 1 370 6 345 363 Peterborough 118 163 38 0 0 - 118 163 38 Québec

795 539 -32 1 332 5 964 348 2 127 6 503 206 Red Deer

80 66 -18 168 60 -64 248 126 -49 Regina

91 136 49 372 2 040 448 463 2 176 370 Saguenay

360 586 63 156 120 -23 516 706 37 St. Catharines-Niagara 2 334 1 301 -44 1 548 3 420 121 3 882 4 721 22 Saint John

242 274 13 0 0 - 242 274 13 St. John's

298 464 56 36 0 -100 334 464 39 Saskatoon

716 382 -47 504 2 868 469 1 220 3 250 166 Sherbrooke 303 192 -37 672 372 -45 975 564 -42 Thunder Bay 170 103 -39 72 0 -100 242 103 -57 Toronto

6 729 8 321 24 27 660 45 096 63 34 389 53 417 55 Trois-Rivières 361 321 -11 1 056 408 -61 1 417 729 -49 Vancouver

3 110 3 009 -3 29 244 15 360 -47 32 354 18 369 -43 Victoria

373 428 15 5 280 3 228 -39 5 653 3 656 -35 Windsor

504 307 -39 2 652 2 364 -11 3 156 2 671 -15 Winnipeg

2 012 1 543 -23 1 656 6 084 267 3 668 7 627 108 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021. Source : SCHL

















## non calculable / valeurs extrêmes



















