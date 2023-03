35e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle - Une semaine célébrant la déficience intellectuelle sous le thème de la dignité





MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - Au Québec, plus de 174 000 personnes ont une déficience intellectuelle (DI). La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) est une occasion de sensibiliser l'ensemble de la population aux réalités que vivent ces personnes et leurs proches. Cette année, pour son 35e anniversaire, plusieurs activités et initiatives sont proposées aux quatre coins de la province du 19 au 25 mars 2023.

Cette 35e édition de la SQDI met de l'avant un principe éthique fondamental des droits de la personne : la dignité. En effet, bien que le respect de la dignité semble être un concept acquis pour une grande majorité de la population, ce n'est en revanche pas toujours le cas pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Celles-ci doivent encore aujourd'hui, bien souvent, lutter pour que ce droit fondamental soit respecté.

La dignité est un concept aux multiples dimensions. Se sentir digne c'est, par exemple, avoir accès à une éducation scolaire riche et inclusive, c'est aussi s'épanouir en ayant accès à un milieu de vie qui convienne, c'est bénéficier de services accessibles, gratuits et de qualité. Se sentir digne, c'est aussi être autonome et pouvoir participer activement à la société, c'est avoir les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins fondamentaux.

« J'ai un travail, des collègues, j'ai aussi une vie sociale et je suis active. Tout ça me fait sentir appréciée. Je sens que j'ai ma place dans le monde et que je suis acceptée. Je sais que ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde et ça doit changer », affirme Julie Bourque, membre de l'Association pour la déficience intellectuelle, région Rimouski et porte-parole de la SQDI.

La dignité concerne aussi l'entourage des personnes ayant une déficience intellectuelle. Respecter leur dignité c'est donner du répit aux personnes proches aidantes, aux parents vieillissants ou encore donner un meilleur financement aux organismes.

« Les solutions sont présentes ! Les organismes en défense des droits proposent des avenues novatrices pour améliorer la qualité de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle. Il existe des modèles inspirants, notamment en éducation, en emploi, en hébergement... Avec une écoute et une volonté des décideurs, il y a place pour faire du Québec, une société plus inclusive. C'est une question de dignité humaine », déclare Amélie Duranleau, directrice générale, Société québécoise de la déficience intellectuelle.

Finalement, les enjeux entourant la déficience intellectuelle ne restent que trop peu considérés en général. Pourtant, l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle concerne tout le monde. La SQDI est une occasion de donner une voix plus forte à ces personnes et leurs proches, mais aussi une opportunité de souligner le travail qui a été fait -- et surtout -- qu'il reste à faire. Une société humaine et inclusive, c'est une société qui permet d'y vivre et de s'épanouir avec dignité.

Nos ambassadrices

Laure Waridel

Laure Waridel est écosociologue et professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Elle est aussi la maman d'Alphée, une jeune fille de 18 ans qui vit avec une déficience intellectuelle. Consciente du fait que la société se transforme grâce à l'engagement citoyen, on l'a vue porter les bottes de travail de grands chantiers écologiques et solidaires autant que les gants de velours du développement durable. Cofondatrice d'Équiterre, pionnière du commerce équitable et de la consommation responsable au Québec, elle est aussi coauteure du Pacte pour la transition et co-instigatrice du mouvement Mères au front.

Julie Bourque

Julie Bourque est une jeune femme très active, qui a une déficience intellectuelle. Elle fait un stage dans une garderie, elle suit des cours de Zumba, elle vit seule dans un appartement depuis 7 ans, et depuis novembre 2020, elle siège au le conseil d'administration de la Société québécoise de la déficience intellectuelle.

Amélie Duranleau

Amélie Duranleau est directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle (Société). Depuis plus de 20 ans, elle est engagée, par son parcours professionnel, en faveur des droits de la personne, notamment ceux des personnes ayant une déficience intellectuelle. Elle encourage une mobilisation collective portée par et pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, leurs proches et de nombreuses organisations.

À propos de la Société québécoise de la déficience intellectuelle

La Société québécoise de la déficience intellectuelle rassemble, informe et outille tous ceux et toutes celles qui souhaitent faire du Québec une société plus inclusive, où chacun peut trouver sa place et s'épanouir. Plus de 90 organismes et associations, plus de 150 employeurs et des milliers de familles à travers la province font déjà partie du mouvement. http://www.sqdi.ca

