GWM dévoile la plateforme de transmission intégrale e-hybride de nouvelle génération Hi4 lors de son événement NEV Day

BAODING, Chine, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors de son événement Intelligent NEV DAY, le leader chinois de l'automobile GWM a lancé sa dernière plateforme de technologie hybride, Hi4 (transmission intégrale hybride intelligente), avec une technologie de groupe motopropulseur VE conçue pour optimiser l'efficacité dans toutes les conditions routières et tous les scénarios de conduite.

GWM n'a cessé d'approfondir sa nouvelle énergie et sa disposition intelligente, avec une disposition complète de la chaîne industrielle de véhicules, couvrant l'architecture hybride, les batteries de puissance, l'énergie hydrogène, la technologie d'entraînement électrique, la cabine intelligente, la conduite intelligente et le châssis intelligent.

La plateforme Hi4 dispose de deux groupes motopropulseurs d'une puissance de système maximale de 340 kW, couvrant les modèles de véhicules de classe A à C. Le groupe motopropulseur e-hybride atteint une efficacité thermique de pointe de 41,5 %, rendue possible par son système de combustion avancé, l'injection directe haute pression et la technologie de recirculation des gaz d'échappement basse pression. De plus, les stratégies intelligentes de gestion et de contrôle de l'énergie de la plateforme Hi4 assurent une efficacité opérationnelle optimale et améliorent l'efficacité énergétique des véhicules d'environ 8 % par rapport à une gestion énergétique traditionnelle.

La plateforme Hi4 offre également une autonomie de plus de 100 km en électrique pur, grâce à sa batterie haute capacité, qui utilise la technologie avancée lithium-ion pour fournir une énergie longue durée. L'efficacité énergétique de recharge rapide qui atteint 97 %, et un rechargement de 30 % à 80 % à température ambiante prend moins de 30 minutes, grâce à sa technologie de recharge à haute tension et à son système de gestion de recharge intelligent.

La plateforme Hi4 présente également trois nouveautés dans le domaine de la technologie hybride, notamment une nouvelle architecture e-hybride qui élargit les scénarios de conduite de l'utilisateur, une nouvelle technologie de contrôle dynamique reposant sur la détection de haute précision en millisecondes, et un nouveau système de transmission de couplage électromécanique qui améliore les performances.

La nouvelle architecture e-hybride utilise une « nouvelle conception » hybride avec trois sources d'énergie et une distribution à deux axes qui utilise deux moteurs électriques répartis de manière distribuée, permettant une architecture électrique hybride parallèle de la transmission intégrale. Cela élargit les scénarios de conduite de l'utilisateur, et lui permet de s'adapter à la conduite en ville et tout-terrain.

Le système iTVC (contrôle vectoriel de couple intelligent) de GMW est une nouvelle technologie de contrôle dynamique qui repose sur la détection de haute précision en millisecondes de la vitesse du véhicule par la rotation du moteur. L'iTVC de GMW répartit et ajuste rapidement et dynamiquement le couple entre les essieux avant et arrière en millisecondes, empêchant ainsi le glissement sur les surfaces à faible adhérence et améliorant la stabilité de la conduite et la sécurité lors des virages.

Le système de transmission de couplage électromécanique est une conception innovante de deux unités de couplage électromécaniques, couvrant presque toute la plage de vitesse du moteur, répondant aux besoins de conduite des utilisateurs dans tous les scénarios.

« La plateforme Hi4 offre des performances puissantes et une consommation de carburant réduite, et avec ses fonctions innovantes de contrôle double moteur et double axe, elle améliore également la stabilité et la sécurité de conduite pendant les virages », a déclaré le responsable technique du groupe motopropulseur.

La plateforme Hi4 de GWM s'apprête à révolutionner le marché des SUV hybrides en offrant aux clients une combinaison inégalée de performance, de sécurité et d'efficacité, ce qui en fait le choix intelligent pour les conducteurs qui exigent le meilleur.

