VeriSilicon a livré à ses clients le décodeur vidéo matériel multiformat Hantro VC9000D prenant en charge le codec VVC/H.266 [email protected]





VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd'hui que son décodeur vidéo matériel multiformat Hantro VC9000D était dorénavant disponible pour le prise en charge du décodage de la dernière norme de compression vidéo VVC/H.266 (Versatile Video Coding), fournissant des solutions avancées de décodage vidéo, flexibles et configurables, pour les centres de données, les téléviseurs haute définition, les smartphones haut de gamme et d'autres appareils.

Nouvellement lancé, le Hantro VC9000D dispose d'une architecture unifiée multiformat, permettant une configuration flexible et des performances extensibles pour de multiples formats de vidéo. Son décodeur VVC autonome, ou en association avec d'autres décodeurs pour des formats de vidéo avancés tels que HEVC, H.264, AV1, VP9 et AVS2, peut offrir une performance allant jusqu'à [email protected] sur la base d'un noeud de traitement 12 nm, et [email protected] ou [email protected] sur la base de noeuds de traitement plus avancés ou dans un mode multicoeur. En outre, le VC9000D prend totalement en charge d'anciens formats vidéo complets comme VP8, MPEG-4, VC-1, AVS/AVS+ et MPEG-2.

VVC/H.266, la prochaine génération de la norme HEVC/H.265, vise à augmenter le taux de compression vidéo de 30 à 50 % sans sacrifier la qualité vidéo subjective. Elle peut fournir une meilleure prise en charge de la technologie vidéo pour les nouveaux types de vidéos comme les vidéos 8K Ultra HD, les vidéos HDR et les vidéos panoramiques 3D, ainsi que les applications comme le multimédia en streaming adaptatif et la communication vidéo en temps réel.

« Dans un contexte de croissance rapide de l'informatique en nuage centralisée, la vidéo comme principal moyen de communications entre le Cloud et les dispositifs d'affichage en périphérie, l'optimisation de la bande passante et une haute qualité vidéo constituent les défis technologiques clés lorsque des applications connexes sont déployées, comme les visioconférences, les bureaux virtuels sur le Cloud et les jeux à la demande », a affirmé Wei-Jin Dai, vice-président exécutif et directeur général du département PI chez VeriSilicon. « La solution de transcodage vidéo Hantro de VeriSilicon a été adoptée par trois des cinq plus importantes sociétés Internet en Chine et par 12 des 20 plus importants fournisseurs de services Cloud dans le monde. VeriSilicon intègre en permanence les dernières technologies dans sa solution vidéo Hantro afin d'outiller les grands fournisseurs de plateformes Internet et Cloud. À l'avenir, VeriSilicon introduira également des solutions de technologie vidéo avec des performances et une flexibilité plus importantes, qui tirent parti de notre architecture de chiplet innovante et de technologies d'encapsulation avancées. »

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) s'engage à fournir à ses clients des services de silicium complets personnalisés, à guichet unique et basés sur une plate-forme, ainsi que des services de licence de PI pour semi-conducteurs tirant parti de sa PI interne pour les semi-conducteurs. Dans le cadre de son business model unique de type SiPaaS (plateforme de silicium en tant que service), dépendant du portefeuille de PI complet, VeriSilicon peut créer dans un délai très court des produits en silicium, de la définition au test et à l'encapsulation. La société fournit également des produits alternatifs aux semi-conducteurs, haute performance et rentables, aux fournisseurs sans usine, IDM, fournisseurs de systèmes (OEM/ODM), grandes entreprises Internet et prestataires de services Cloud, etc. Les activités de VeriSilicon couvrent l'électronique grand public, l'électronique automobile, les ordinateurs et périphériques, l'industrie, le traitement de données, l'Internet des Objets et d'autres applications.

VeriSilicon présente une variété de solutions sur silicium personnalisées, y compris la vidéo haute définition, l'audio et la voix haute définition, l'infodivertissement embarqué, la vidéosurveillance, la connectivité IdO, les dispositifs portables intelligents, les processeurs d'applications haut de gamme, l'accélération du transcodage vidéo, le traitement de pixels intelligent, etc. De plus, VeriSilicon possède six catégories de propriété intellectuelle (PI) maison pour les processeurs, à savoir la PI pour les processeurs graphiques, la PI pour les unités de traitement neuronal, la PI pour les unités de traitement vidéo, la PI pour les processeurs de traitement du signal, la PI pour les processeurs de signal d'image et la PI pour les processeurs d'affichage, ainsi que plus de 1 400 PI pour les signaux analogiques et mixtes et PI pour les radiofréquences.

Fondée en 2001 et basée à Shanghai (Chine), VeriSilicon dispose de 7 centres de conception et de R&D en Chine et aux États-Unis, ainsi que 11 bureaux de vente et de service client à travers le monde. VeriSilicon compte actuellement plus de 1 200 employés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

