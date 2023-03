Budget : encore plus pour les soins à domicile, demande le Réseau FADOQ





MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec doit profiter du budget, qui sera déposé mardi prochain, pour continuer de rehausser les sommes allouées aux soins à domicile, surtout qu'il recevra prochainement des sommes supplémentaires provenant du fédéral pour le financement des soins de santé.

« Nous nous attendons à ce que des projets d'hospitalisation à domicile soient financés et déployés au cours de l'année 2023, comme l'a promis la Coalition avenir Québec lors de la dernière campagne électorale », affirme Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

Le Réseau FADOQ espère également que ce budget contiendra des investissements afin d'ajouter des équipes de soins intensifs à domicile (SIAD) supplémentaires. Ces équipes font des visites à domicile avec des médecins et des infirmières, en priorisant les patients en lourde perte de mobilité et en fin de vie.

Alors que l'état des soins palliatifs au Québec est discutable, les SIAD permettent à des patients en fin de vie de terminer leurs jours dans le confort de leur foyer, tout en étant soutenus par une équipe multidisciplinaire.

Des annonces sur le RRQ

À la suite de la consultation publique sur le Régime de rentes du Québec (RRQ), à laquelle le Réseau FADOQ a participé, le ministre des Finances, Eric Girard, annoncera des mesures sur le RRQ dans ce budget.

Nos demandes concernant le RRQ sont claires. Tout d'abord, le gouvernement ne doit pas rehausser l'âge d'admissibilité de la rente anticipée de 60 à 62 ans ni les pénalités relativement au retrait de celle-ci avant l'âge de 65 ans. Ensuite, il doit rendre les cotisations à la RRQ facultatives à partir de 65 ans. Finalement, il doit augmenter la prestation de décès qui est actuellement de 2 500 $.

« Pour le Réseau FADOQ, Québec ne doit pas aller de l'avant avec le rehaussement de l'âge d'admissibilité puisque cela affecterait de manière disproportionnée les personnes qui ne peuvent pas continuer à travailler malgré leur bonne volonté, notamment les individus ayant eu des ennuis de santé, un accident, une perte de capacité ou des responsabilités comme proche aidant », explique Mme Tassé-Goodman.

Enfin, le gouvernement du Québec insiste beaucoup sur la prévention en santé. Il doit annoncer dans ce budget des investissements afin de mettre en place un programme de couverture du vaccin contre le zona, comme le Réseau FADOQ le demande depuis plusieurs années.

Avec près de 525 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

