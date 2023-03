MIRO CÉLÈBRE 50 MILLIONS D'UTILISATEURS EN ROUTE POUR CHANGER LES CHOSES





La croissance de la clientèle de l'entreprise et l'engagement passionné de la communauté contribuent à la réussite de Miro, qui franchit une nouvelle étape

SAN FRANCISCO et AMSTERDAM, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Miro ®, l'espace de travail en ligne dédié à l'innovation, célèbre un moment historique en dépassant les 50 millions d'utilisateurs dans le monde.

Miro offre une nouvelle façon de travailler qui permet aux équipes de toute taille de changer les choses. Des praticiens agiles aux responsables de marques, en passant par les développeurs d'applications et les responsables de l'innovation produit, Miro aide les équipes à collaborer pour résoudre des problèmes critiques et accélérer l'innovation au sein de leurs organisations.

« Aujourd'hui, il s'agit de célébrer les 50 millions d'utilisateurs en passe de changer les choses avec Miro », a déclaré Andrey Khusid, PDG et co-fondateur de Miro. « Notre succès repose sur ce que nos utilisateurs envisagent et réalisent sur notre plateforme. Avec Miro, les utilisateurs offrent des produits et des services de valeur à leurs organisations plus rapidement grâce à une interaction facile et intuitive entre les équipes. Notre communauté est au centre de tout ce que nous faisons. Qu'il s'agisse de fournir des modèles prêts à l'emploi qui peuvent être utilisés par n'importe qui, ou de développer des applications publiques sur notre plateforme, Miro continue de grandir et de s'améliorer chaque jour grâce aux contributions de nos utilisateurs. »

Certaines des marques les plus innovantes au monde comptent sur Miro comme un élément essentiel de leur collaboration et de leur innovation pour résoudre une série de défis majeurs, par exemple :

Lake Flato organise des ateliers sur Miro qui aident à planifier en collaboration des espaces plus durables et inclusifs.

organise des ateliers sur Miro qui aident à planifier en collaboration des espaces plus durables et inclusifs. Les équipes de recherche et de conception de DocuSign utilisent Miro pour aligner leurs équipes sur des projets complexes tels que l'intégration de capacités d'IA dans la gestion des contrats moderne.

utilisent Miro pour aligner leurs équipes sur des projets complexes tels que l'intégration de capacités d'IA dans la gestion des contrats moderne. Dropbox a déployé sa Virtual First Toolkit à l'aide d'un tableau interactif Miro afin d'intégrer tous ses employés dans ses nouvelles méthodes de travail.

La force et le dynamisme de la communauté de créateurs de Miro demeurent essentiels. Les utilisateurs de Miro citent Miroverse , une galerie de modèles communautaires présentant des idées, des flux de travail et des cadres, comme le premier facteur de différenciation. Depuis 2020, plus de 1 000 créateurs ont créé et partagé plus de 1 700 modèles dans Miroverse. Ces modèles ont été utilisés par 1,7 million de personnes dans le monde. Ils accélèrent la créativité et permettent à chacun de partager des idées plus rapidement. Certains des modèles les plus populaires de Miroverse sont ceux qui soutiennent les processus d'équipe essentiels, y compris les rétrospectives, les activités de renforcement d'équipe et les tâches de planification stratégique telles que les ORC.

Miro Developer Platform permet aux équipes de créer des expériences personnalisées et d'intégrer Miro tout au long de leur flux de travail, en favorisant la collaboration à chaque étape. Plus de 100 applications et intégrations ont été développées sur Miro par des partenaires, des développeurs communautaires et des clients.

« Dans un marché aussi concurrentiel, tous les fournisseurs devront se concentrer sur la prestation de services à valeur constante à leurs utilisateurs et veiller à ce que leur service fasse partie intégrante du travail quotidien », a déclaré Dan Root, analyste principal chez Wainhouse Research. « Miro a investi dans sa plateforme et sa communauté pour créer une expérience riche pour une variété de cas d'utilisation, et, par conséquent, a été en mesure d'attirer et de garder de solides utilisateurs. »

Miro apporte continuellement des améliorations à sa plateforme. Les récentes mises à jour du produit comprennent une série de fonctionnalités annoncées lors de Distributed '22 pour accélérer la productivité en regroupant le contenu et les outils populaires dans un seul espace de travail d'équipe. Dès 2023, Miro a apporté des modifications substantielles à sa solution de résidence des données afin de permettre aux entreprises de mieux contrôler les données personnelles et d'aider les clients confrontés à des défis croissants en matière de réglementation des données. Plus récemment, Miro a étendu ses capacités linguistiques au français, à l'allemand, à l'espagnol et au japonais.

À propos de Miro

Miro est un espace de travail en ligne pour l'innovation qui permet aux équipes de toute taille de changer les choses. Le canevas infini de la plateforme permet aux équipes de mener des ateliers et des réunions engageantes, de concevoir des produits, de lancer des idées, et bien plus encore. Miro, dont les sièges sociaux sont situés à San Francisco et à Amsterdam, compte plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 99 % des entreprises du classement Fortune 100. Miro a été fondée en 2011 et compte actuellement plus de 1 500 employés dans 12 centres à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://miro.com .

