Christopher Wangen, expert de l'investissement immobilier, lance son entreprise CW Group à Dubaï et étend son groupe à l'international





Christopher Wangen, fondateur de CW Group, spécialisé dans le conseil et l'investissement immobilier, a annoncé le lancement de son groupe au Moyen-Orient à Dubaï, le 13 mars dernier. C'est ainsi une nouvelle étape de franchie dans l'expansion du groupe à l'international

Depuis plus de 10 ans, Christopher Wangen accompagne les français dans leurs investissements immobiliers sur le territoire français et à l'étranger. Face à une demande en hausse constante ces dernières années et une volonté de penser autrement, CW Group a su grandir et se développer pour atteindre finalement sa pleine maturité.

Après avoir présenté les nouveaux pilier de CW Group en février dernier, à Paris, l'entrepreneur de 32 ans donne une suite logique à ses annonces en abordant le terrain international au service des expatriés français mais plus largement européens.

« Ce lancement marque une nouvelle étape dans notre développement international, avec notre arrivé à Dubaï et plus largement au Moyen-Orient. Comme je l'ai dit, notre offre conseil, vient notamment s'adresser aux expatriés Français qui ambitionnent de voir fructifier leurs actifs à l'international. Nous avons déjà investi à travers plusieurs pays et sur les cinq continents actifs. Nous restons attentifs et réactifs aux évolutions du marché international, d'où notre présence et notre lancement ici. »

- Christopher Wangen, fondateur de CW Group

La mise en place du groupe à l'échelle international représente un défi de taille, elle implique également l'ambition de former à moyen terme un axe immobilier reliant les Etats-Unis, l'Europe et le Moyen-Orient, dans le but de développer de nouveaux marchés immobiliers.

CW Group compte 20 collaborateurs pour un CA de 24M d'euros sur les 4 dernières années. Dans un marché de la formation estimé à 500M d'euros/an, CW Group est fier de contribuer à l'enseignement de plus de 15 000 personnes depuis sa création.

