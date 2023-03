TD Assurance lance l'Assurance pour entreprises TD Assurance pour offrir une protection directe aux propriétaires d'entreprises au Canada





Le premier assureur offrant des produits destinés directement aux consommateurs au Canada entre sur le marché des petites entreprises pour répondre à la demande croissante

TORONTO, le 15 mars 2023 /CNW/ - TD Assurance a annoncé aujourd'hui le lancement de l'Assurance pour entreprises TD Assurance, une toute nouvelle offre d'assurance directe adaptée aux propriétaires de petites entreprises au Canada. À titre de chef de file en matière de produits d'assurance destinés directement aux consommateurs au Canada et d'assureur no 1 du marché de l'affinité au Canada, TD Assurance s'appuie sur sa position de leader et élargit ses services pour offrir une protection aux propriétaires d'entreprises.

Le marché des petites entreprises continue de croître au pays. Au Canada, 98 % de toutes les entreprises sont des petites entreprises, ce qui représente une demande importante en assurance et une occasion pour TD Assurance de créer une proposition de valeur unique grâce à une expérience client directe axée sur les conseils.

L'Assurance pour entreprises TD Assurance sera d'abord lancée en Ontario, puis dans d'autres provinces. Elle offrira une couverture sur mesure aux microentreprises et petites entreprises dans divers secteurs, notamment la vente au détail et en gros, les entrepreneurs, les services commerciaux et professionnels, et les soins de santé.

« Nous sommes ravis de lancer l'Assurance pour entreprises TD Assurance afin d'offrir une expérience légendaire aux propriétaires d'entreprises du Canada, a déclaré James Russell, vice-président à la direction, président et chef de la direction, TD Assurance. Nous voulons combler les besoins en matière de protection pour petites entreprises. Grâce à notre expertise et à notre modèle de services directs aux clients à l'avant-garde, nous pouvons entrer dans ce marché en position de force et offrir notre protection à un nouveau segment de clientèle. »

Une protection inégalée

TD Assurance tirera parti de son atout concurrentiel, de sa marque de premier ordre et de la confiance de ses clients actuels pour devenir un chef de file sur le marché de l'assurance pour petites entreprises. Grâce aux investissements stratégiques qui ont été réalisés dans les centres de contact, les capacités numériques ainsi que la gestion des demandes d'indemnisation et des fraudes, les propriétaires d'entreprise pourront profiter de produits novateurs et de nouveaux services qui continuent de respecter la philosophie de la TD axée sur le client.

La nouvelle offre pour les petites entreprises est un prolongement naturel pour TD Assurance, et la protection axée sur les conseils permettra de répondre aux besoins de plus de Canadiens et de Canadiennes. Des forfaits personnalisés selon les différents secteurs d'activité offriront des options de couverture adaptées aux entreprises, notamment l'assurance de biens commerciaux, l'assurance responsabilité civile d'entreprise et l'assurance auto.

« Nous sommes devenus un chef de file du secteur de l'assurance en offrant des conseils et une couverture simplifiés et adaptés qui répondent le mieux aux besoins d'affaires de nos clients, a poursuivi James Russell. Nous continuons de remplir notre mission de prendre soin des familles canadiennes en leur permettant d'obtenir facilement les meilleurs conseils, une protection et un soutien hors pair lorsqu'elles en ont besoin, et sommes ravis d'élargir notre offre de services aux propriétaires de petites entreprises au Canada. »

