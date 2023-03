Thundercomm lance ses nouveaux systèmes sur module (SsM) TurboX C2210, C4210 et C5430 au salon Embedded World 2023, qui visent à accélérer les innovations dans la robotique et les appareils portables





Thundercomm, un leader mondial des produits et solutions pour l'IdO, a annoncé le lancement de nouvelles offres dans sa gamme de modules intelligents pour l'IdO en vue de diminuer les barrières à la pénétration du marché et d'accélérer l'innovation dans divers segments du secteur de l'intelligence artificielle des objets comme la robotique, les appareils portables, les tablettes et les caméras intelligentes.

Le SsM TurboX C2210 est propulsé par le système sur puce (SsP) Qualcomm® QRB2210. Il est conçu avec un système d'exploitation Linux optimisé, une mémoire discrète pour davantage d'options de mémoire afin de réduire les coûts et un démarrage rapide du système, il prend en charge le décodage vidéo [email protected] et son long cycle de vie va jusqu'en 2028, dans le but d'offrir des fonctionnalités avancées aux appareils d'entrée de gamme avec de meilleures performances et une consommation électrique réduite. Le SsM TurboX C2210 prend en charge le système Linux et peut être appliqué à tout un éventail de produits comme les robots d'entrée de gamme, les scooters électriques, les stations d'accueil intelligentes, les caméras intelligentes et les appareils portables robustes.

Le SsM TurboX C4210 est propulsé par le SsP Qualcomm® QRB4210. Il intègre trois processeurs de signal d'image pour une expérience avancée avec les deux caméras, un processeur de traitement du signal informatique dédié pour la vision par ordinateur et le post-traitement vidéo. Il est conçu pour prendre en charge les graphismes avancés, offrant des fonctionnalités à haute valeur ajoutée aux appareils de milieu de gamme. C'est une plateforme idéale pour les applications tant industrielles que grand public nécessitant une fonction multimédia avec des débits de données élevés, qui peut être utilisée dans un large éventail d'appareils, notamment dans la robotique, les caméras de tableau de bord, les vidéoconférences et le commerce de détail intelligent.

Le SsM TurboX C5430 intègre le SsP Qualcomm® QCS5430, un processeur 6 nm offrant des performances supérieures, une efficacité énergétique, une connectivité haut de gamme et une puissance de calcul de 3,5 TOPS. Il prend en charge le décodage vidéo [email protected] et l'encodage vidéo [email protected], la Wifi 6E, le Bluetooth longue portée et offre quatre interfaces MIPI CSI ainsi qu'un riche ensemble d'interfaces périphériques. Le SsM C5430 est un SsM haute performance pour l'intelligence artificielle des objets destiné à la fabrication d'appareils portables, de robots industriels, de robots de service, de boîtiers Edge, fournissant aux clients des interfaces matérielles et des kits de développement de logiciels (KDL) pour valider les fonctions et construire le prototype rapidement.

« L'industrie de la robotique croît plus rapidement que jamais alors que la technologie avance en continu dans les domaines de la 5G, de la puissance de calcul et de l'IA. Nous voyons aujourd'hui des robots dans presque tous les aspects de nos vies, qui nous aident à en faire bien plus que ce que nous pourrions faire seuls. Nouvellement lancés, nos SsM C2210 et C4210 libéreront le potentiel de davantage d'innovations dans la robotique, réduisant pour les marques les obstacles à la pénétration de ce marché en pleine croissance et favorisant une concurrence efficace sur celui-ci », a déclaré Pier Zhang, directeur du marketing des produits chez Thundercomm. « Nous proposons non seulement le SsM matériel et les kits de développement, mais aussi le cerveau robotique et les solutions logicielles pour aider nos clients à fabriquer, plus rapidement et de façon plus économique, des produits robotiques à l'abri du vieillissement. »

« Nous félicitons Thundercomm pour le lancement de ses SsM leaders du secteur. Reconnaissant l'innovation de ces nouveaux produits, Qualcomm Technologies a récemment annoncé que les kits de développement Qualcomm® Robotics RB1 et RB2 sont basés sur les SsM TurboX C2210 et C4210, respectivement », a affirmé Dev Singh, vice-président du développement des affaires et responsable de l'automatisation des bâtiments, des entreprises et industrielle chez Qualcomm Technologies, Inc. « Offrant une gamme de capacités robotiques complètes, dont des capteurs préintégrés de TDK, des caméras et des KDL pour l'IA, nos kits de développement permettront aux développeurs de créer plus facilement des prototypes pour les applications robotiques du quotidien, contribuant ainsi à faire progresser l'écosystème de l'IdO. »

Les kits de développement Qualcomm Robotics RB1 et RB2 et les SsM TurboX C2210, C4210 et C5430 sont dès à présent disponibles à des fins d'évaluation et de test.

À propos de Thundercomm

Thundercomm, une coentreprise entre Thunder Software Technology Co., Ltd et Qualcomm (China) Holding Co. Ltd., une filiale de Qualcomm Technologies, Inc., a été créée pour accélérer l'innovation dans l'Internet des Objets et l'industrie automobile, fournissant des solutions à guichet unique propulsées par Qualcomm Technologies. Grâce à ses capacités dans des systèmes d'exploitation comme Android et Linux, à son vaste portefeuille de logiciels et de technologies d'IA sur appareil et à son réseau mondial de ventes et d'assistance, Thundercomm est un partenaire précieux et de confiance pour les clients internationaux cherchant à fabriquer des produits de nouvelle génération de haute qualité et à réduire les délais de commercialisation. Pour de plus amples renseignements, visitez www.thundercomm.com

