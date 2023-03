Le système de gestion de contenu de Storyblok a généré un ROI de 582 % pour les clients qui ont modernisé leurs opérations de contenu.





Les clients ont obtenu un retour sur investissement de 582 % sur trois ans et une période d'amortissement de moins de six mois pour la gestion et la mise à l'échelle du contenu avec le SGC de Storyblok. L'étude révèle également d'importants avantages pour les entreprises :

1,6 million de dollars de bénéfices grâce à la gestion du contenu par une seule source

Un triplement de la productivité dû aux gains d'efficacité liés à la configuration du déploiement

Une meilleure expérience client grâce à des opérations de contenu évolutives

LINZ, Autriche, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Storyblok , le leader de la catégorie Système de gestion de contenu (SGC) qui permet aux développeurs et aux équipes marketing de créer de meilleures expériences de contenu sur tous les canaux numériques, a dévoilé les résultats d'une étude Total Economic Impacttm commandée et menée par Forrester Consulting , qui fait partie de Forrester Research, un important cabinet de recherche et de conseil mondial. L'étude, réalisée pour le compte de Storyblok, a révélé que pour une organisation composite représentative des clients interrogés, le SGC de Storyblok a produit un ROI de 582 % sur une période de trois ans et s'est rentabilisé en moins de six mois.

« Les avis et les témoignages incroyables de clients que nous avons entendus ont toujours été un excellent indicateur que les entreprises obtiennent un retour sur leur investissement important en gérant la gestion de leur contenu avec Storyblok. À l'heure où de plus en plus d'entreprises scrutent les plateformes SGC classiques et explorent comment une configuration SGC composable et sans tête les aide dans leurs opérations de contenu et la création de contenu à grande échelle, nous pensons que cette étude de Forrester prouve que Storyblok est un investissement SGC intelligent », a déclaré Dominik Angerer, cofondateur et PDG de Storyblok.

Forrester Consulting a compilé l'étude TEI en réalisant des interviews avec quatre organisations qui utilisent Storyblok. Les caractéristiques et les résultats ont été combinés dans une organisation composite, indépendante de l'industrie, et qui compte au moins 5 000 employés (250 développeurs, 250 créateurs de contenu) et des revenus annuels de 800 millions de dollars.

« Depuis que nous utilisons Storyblok, la productivité a été multipliée par trois par rapport au système précédent. Plus encore, cela nous permet de raconter de meilleures histoires à nos clients », a déclaré le directeur de la numérisation d'une entreprise de télécommunications qui a été interviewé dans le cadre de l'étude. De fait, les organisations interrogées ont signalé que les clients passent plus de temps sur leurs sites Web parce qu'ils sont plus impliqués en raison de la fréquence des mises à jour.

Avant d'investir dans le SGC de Storyblok, les organisations interrogées utilisaient un mélange de SGC traditionnel et/ou un environnement monolithique construit sur mesure qui nécessitait beaucoup de maintenance. La durée totale des mises à jour du contenu destiné aux clients sur n'importe quel canal prenait beaucoup trop de temps pour suivre le flot constant de changements de contenu.

« Les capacités de Storyblok en matière d'architecture composable, d'édition visuelle, de collaboration, de flux de travail et de publication omnicanale rendent la création et la gestion de contenu plus agréables pour toutes les équipes, et le public profite d'une expérience numérique améliorée. Pour nous, cette approche moderne de la gestion du contenu a également permis de réaliser des économies et des avantages commerciaux, ce qui prouve que le moment est venu pour les entreprises d'assurer la pérennité de leurs opérations de contenu. L'utilisation de Storyblok a permis de rentabiliser l'investissement », a ajouté Angerer.

Ressources

· Téléchargez The Total Economic Impacttm du SGC de Storyblok par Forrester Consulting : https://www.storyblok.com/lp/tei-study

· Pour en savoir plus sur Storyblok, rendez-vous sur : https://www.storyblok.com

· Pour consulter le dossier de presse de Storyblok : https://www.storyblok.com/press

· Pour voir les études de cas : https://www.storyblok.com/case-studies

À propos de Storyblok

Storyblok, le leader de la catégorie système de gestion de contenu (SGC), permet aux développeurs et aux équipes de marketing de créer de meilleures expériences de contenu sur tous les canaux numériques.

L'architecture SGC sans tête de Storyblok permet aux développeurs de créer ce qu'ils veulent, de publier partout et de s'intégrer à n'importe quel service ou technologie.

Les équipes de marketing peuvent créer et adapter des expériences de contenu indépendamment à l'aide d'une interface d'édition visuelle, d'outils collaboratifs et de flux de travail de publication personnalisés. De plus, les entreprises peuvent améliorer leurs expériences numériques partout grâce à des performances, une personnalisation et une narration omnicanale optimisée.

Des grandes marques comme Adidas, Tesla, Oatly, Deliveroo et plus de 120 000 autres développeurs et spécialistes du marketing utilisent Storyblok pour créer de meilleures expériences de contenu qui sont plus rapides, plus sûres et évolutives.

Découvrez pourquoi Storyblok a été désigné par G2 comme le SGC numéro 1 sur www.storyblok.com et suivez Storyblok sur LinkedIn et sur Twitter .

Contact pour les médias

Brandon Watts

Responsable de l'équipe des relations publiques

[email protected]

404-202-3476

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 04:00 et diffusé par :