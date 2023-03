Le professeur Sait Öztürk, neurochirurgien du Medical Park Hospitals Group, a réussi à implanter un pacemaker cérébral à Zeynep, une patiente atteinte de dystonie, tandis qu'elle regardait des dessins animés





ISTANBUL, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Zeynep Liva Elmac?, une patiente atteinte de dystonie présentant des contractions involontaires et incontrôlables dans les jambes et les bras depuis cinq ans, a subi une opération de pose d'un pacemaker cérébral tout en regardant des dessins animés. L'opération de la patiente a été réalisée au Medical Park , l'institution de santé puissante de la Turquie qui compte 27 hôpitaux et des milliers de médecins. Sait Öztürk , spécialiste du cerveau et de la neurochirurgie à l'hôpital Medical Park Bahçelievler, a expliqué le déroulement de l'opération : « La dystonie est une maladie très rare. Notre patiente présentait des contractions dans les bras et les jambes qui s'aggravaient de plus en plus. Après de nombreux examens, nous avons jugé bon de procéder à la pose d'un pacemaker cérébral. »

L'éveil de la patiente a augmenté le taux de réussite de l'opération

Le professeur associé Sait Öztürk a également expliqué pourquoi l'opération a été réalisée en maintenant la patiente éveillée : « De cette façon, l'efficacité de la procédure effectuée pendant l'opération peut être vérifiée. Zeynep s'est adaptée au processus chirurgical avec beaucoup de courage. »

Des personnages de dessins animés sont venus lui rendre visite après l'opération

Le Dr Öztürk a contacté les réalisateurs du dessin animé qu'elle regardait pour faire plaisir à la petite Zeynep, qui mène une vie difficile depuis de nombreuses années. Le scénariste a rendu visite à la patiente dans sa chambre avec les personnages du dessin animé.

Une opération réalisable dans un nombre limité d'hôpitaux dans le monde

Le professeur associé Öztürk, connu pour ses interventions chirurgicales réussies dans le domaine des pacemakers cérébraux, a déclaré que « les opérations de pose de pacemakers cérébraux sont des interventions chirurgicales qui nécessitent une expérience spécialisée et une technologie de pointe » et qu'« elles sont rarement pratiquées dans le monde et en Turquie, et peuvent être effectuées dans un nombre limité d'hôpitaux ».

Une peintre roumaine atteinte de la maladie de Parkinson a retrouvé ses pinceaux après une pose de pacemaker cérébral en Turquie

La peintre roumaine Antoneta Selista a été incapable de faire son travail pendant environ six ans en raison des tremblements croissants de ses mains. Elle a retrouvé la santé et l'art de la peinture après une neurochirurgie réussie réalisée par le professeur Sait Öztürk.

Un patient souffrait d'une grave dépression depuis 12 ans mais a retrouvé l'espoir en Turquie grâce à un pacemaker cérébral

Alghamdi Alaa Saeed, un Saoudien de 31 ans, qui luttait contre une grave dépression depuis 12 ans et avait tenté de se suicider à plusieurs reprises, a retrouvé l'espoir en se faisant poser un pacemaker cérébral au Medical Park Hospitals, en Turquie.

