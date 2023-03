Thales renforce la présence mondiale de la plateforme de gestion de l'identité OneWelcome aux États-Unis





Suite à la récente acquisition de OneWelcome, leader européen de la gestion de l'identité et des accès client (CIAM), Thales propose aux entreprises du monde entier la plateforme de gestion de l'identité OneWelcome, leur permettant ainsi de mettre en place des parcours numériques de confiance, sécurisés et fiables pour leurs clients. Le lancement de la zone États-Unis offre aux entreprises des capacités de couverture élargie en régions et des solutions permettant de répondre à leurs besoins de souveraineté. D'autres zones s'ajouteront dans un avenir proche.

Au fur et à mesure que les entreprises développent leur transformation numérique, il devient plus complexe d'assurer un accès élargi aux actifs et aux services numériques pour de multiples parties prenantes, notamment les consommateurs, employés, partenaires, fournisseurs ou travailleurs de plateformes. Pour de nombreuses entreprises, cette situation soulève des défis opérationnels, en terme d'expérience utilisateur, de confidentialité des données et de conformité. La plateforme d'identité OneWelcome de Thales permet aux entreprises de relever ces défis en déployant des expériences et des parcours utilisateur optimaux, sécurisés et fiables sur l'ensemble de leur écosystème numérique. Conçues dans un souci de confidentialité des données, les capacités modulaires de OneWelcome permettent de se conformer à diverses exigences réglementaires.

Danny de Vreeze, vice-président, Identity & Access Management, Thales : « Le secteur évolue rapidement vers un écosystème décentralisé de gestion des identités, avec des préoccupations de souveraineté nationale, organisationnelles et individuelles en constante évolution. Combinée à l'expertise deep tech et commerciale de Thales en matière de gestion d'identité, de chiffrement et de sécurité numérique avec une portée mondiale, la plateforme OneWelcome fournit aux entreprises des capacités précises d'orchestration et d'autorisation pour relever les défis actuels et futurs en matière d'identité et d'accès. »

« Des milliers d'entreprises comptent sur Thales pour leurs besoins critiques en matière de sécurité numérique. Forts de notre expérience dans la mise en oeuvre de projets CIAM conformes au RGPD dans les pays de l'UE, nous sommes prêts à aider nos clients à developer de façon globale leurs activités sur de multiples canaux tout en garantissant la conformité à diverses lois sur la protection de la vie privée. »

Dans le Leadership Compass 2022 de KuppingerCole, OneWelcome a été reconnue comme un leader global des plateformes CIAM, recevant des notations élevées dans les cinq catégories (sécurité, fonctionnalité, déploiement, interopérabilité et utilisabilité).

« OneWelcome est particulièrement adaptée aux exigences de conformité commerciale et réglementaire du RGPD. OneWelcome bénéficie de nombreuses fonctionnalités de gestion de la vie privée et du consentement ainsi que d'une conformité en termes de résidence des données », déclare John Tolbert, directeur de la recherche en cybersécurité chez KuppingerCole1.

Thales présentera sa plateforme CIAM lors du Gartner Identity & Access Management Summit 2023, qui se déroulera à Grapevine, au Texas, États-Unis, du 20 au 22 mars.

