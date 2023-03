Le Conseil d'administration de REPLY a approuvé les états financiers provisoires pour l'exercice 2022





Le Conseil d'administration de Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] a approuvé aujourd'hui les états financiers provisoires pour l'exercice 2022. Ils peuvent désormais être soumis pour approbation lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra sur première convocation à Turin le 20 avril 2023.

Le Groupe Reply a terminé l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires consolidé de 1.891,1 millions d'euros, en hausse de 27,5% en comparaison avec les 1.483,8 millions d'euros de 2021.

L'ensemble des indicateurs pour cette période sont positifs. Le BAIIA consolidé était de 340,3 millions d'euros, en hausse de 29,5% en comparaison avec les 262,8 millions d'euros enregistrés en 2021.

L'EBIT, entre janvier et décembre, s'établissait à 285,5 millions d'euros, soit une hausse de 36,4% en comparaison avec les 209,3 millions d'euros de 2021.

Le bénéfice net du Groupe était de 192,2 millions d'euros, en hausse de 26,1% en comparaison avec les 150,7 millions d'euros enregistrés en 2021.

Suite aux résultats obtenus en 2022, le Conseil d'administration de Reply a décidé de proposer, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, la distribution de dividendes sur la base d'un euro par action, payable le 24 mai 2023 - la date de jouissance étant fixée au 22 mai 2023 (date d'enregistrement: le 23 mai 2023).

Au 31 décembre 2022, la position financière nette du Groupe était positive, avec 70,6 millions d'euros, contre 133,9 millions d'euros au 30 septembre 2022.

"2022 fut une année très positive pour notre Groupe, à la fois en termes de marges et de croissance du chiffre d'affaires," affirme Mario Rizzante, président de Reply. "Ces derniers mois, nous avons continué d'investir et acquis des parts de marchés supplémentaires en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Nous avons également mis à l'échelle nos offres de base dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la robotique, et des véhicules connectés grâce à de nouveaux composants."

Mario Rizzante poursuit: "Aujourd'hui, Reply est connue pour sa capacité à interpréter l'innovation numérique et à la faire fonctionner dans l'intérêt des entreprises aspirant à la transformation. En 2022, nous avons notamment observé une forte augmentation de la demande dans les domaines du cloud, de l'IdO, des plateformes de données et des expériences numériques. L'utilisation de l'intelligence artificielle se généralise en outre de plus en plus. Reply occupe une position de premier plan dans ce marché grâce aux investissements que nous avons réalisés ces deux dernières années," a-t-il ajouté.

"Dans un avenir proche, conclut Mario Rizzante, nous allons assister à la montée de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, des interfaces numériques et des objets connectés. Pour y parvenir et en faire bénéficier les entreprises, énormément de travail sera cependant nécessaire. Reply occupe ici une position de niche, étant capable de soutenir ses clients dans la création d'une nouvelle économie numérique grâce à son très haut niveau d'expertise technologique," a-t-il ajouté.

Le Dr Giuseppe Veneziano, gestionnaire responsable de la préparation des rapports financiers de l'entreprise, déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 154-bis du Consolidated Finance Act, que les informations comptables contenues dans le présent communiqué de presse correspondent aux registres, grands livres et entrées comptables de l'entreprise.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de Big Data, de cloud computing, de médias numériques et d'Internet des Objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques. www.reply.com

Ce communiqué de presse est une traduction. La version italienne prévaudra.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

