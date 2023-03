AMARENCO LÈVE 300 MILLIONS D?EUROS POUR SOUTENIR SA CROISSANCE SUR LE MARCHÉ DU PHOTOVOLTAÏQUE ET DU STOCKAGE





Amarenco, entreprise franco-irlandaise spécialisée dans l'énergie photovoltaïque, vient de boucler une nouvelle levée de fonds à hauteur de 300 Md'euros.

Cette dernière permet à l'investisseur britannique, Arjun Infrastructure Partners, d'acquérir une position minoritaire dans le capital d'Amarenco. Arjun Infrastructure rejoint, au côté d'un pool d'investisseurs du groupe Crédit Agricole1, Tikehau Capital2, groupe de gestion d'actifs alternatifs, dont la contribution a été très importante dans la croissance d'Amarenco depuis 2020.

Pourquoi cette 3e levée de fonds 3 ans après la 1ière ?

Avec, chaque année depuis sa création, une croissance non démentie, Amarenco Groupe se donne, grâce à cette troisième levée de fonds, la capacité de franchir une nouvelle étape importante dans la concrétisation de ses objectifs ; notamment en matière de régénération des écosystèmes en initiant, par exemple, dès 2023, les premiers projets de micro-forêt et de régénération des sols (pour produire une énergie régénératrice), ou encore en menant à bien la mise en service de systèmes de stockage d'énergie à l'image du projet phare de 100 mégawattheures « Claudia ».3

De façon plus globale, cette nouvelle levée de fonds va permettre de financer, dans les mois / années à venir, les ambitions de développement de l'entreprise qui visent à :

- Convertir ses projets à plusieurs GW en actifs dans les 3 prochaines années.

- Continuer à se développer sur l'ensemble de ses 3 piliers stratégiques, à savoir le solaire, le stockage de l'énergie et les infrastructures agriphotovoltaïques.

- Renforcer son accompagnement auprès des corporate offtakers à travers la réalisation de leurs objectifs net carbone et leurs stratégies de plafonnement du prix de l'électricité à long terme partout où ils sont implantés dans le monde.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Julian Skinner and Romain Py d'Arjun Infrastructure rejoignent le conseil d'administration d'Amarenco, au sein duquel siègent également Mathieu Badjeck et Pierrre Abadie, co-responsables de la pratique Private Equity Energy Transition de Tikehau Capital.

1 IDIA Capital Investissement, Sofilaro, Grand Sud Ouest Capital et Nord Midi-Pyrénées Développement

2 Tikehau Capital est actionnaire d'Amarenco depuis 2020 via sa stratégie de private equity européenne « T2 Energy Transition Fund » dédiée à la décarbonation.

3* Le projet « Claudia » est un projet de stockage par batterie lithium-ion, d'une puissance de 105 MW / 98 MWh, situé sur des friches industrielles en Gironde (33).

À propos du Groupe Amarenco

Producteur indépendant d'énergie solaire, Amarenco Group a vu le jour en 2018, suite au rapprochement de deux entreprises aux expertises complémentaires :

> Méthode Carré, bureau d'études et maître d'oeuvre français fondé en 2008 par Olivier Carré pour concevoir des projets photovoltaïques et accompagner des investisseurs intéressés par ce secteur.

> Amarenco a été créée en 2013 en Irlande par Alain Desvigne et John Mullins, afin de financer et de développer des infrastructures autour des énergies renouvelables, notamment en France et en Irlande.

Actif en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, le groupe conçoit, développe, finance, acquière, construit et exploite des infrastructures solaires photovoltaïques de moyenne à grande échelle. Il a déjà mené plus de 2 000 projets d'infrastructures solaires et solarisées et est le leader européen des infrastructures agrivoltaïques.

Le groupe Amarenco, qui met en oeuvre le plus grand projet de stockage en Europe, rapproche également la production et la consommation d'énergie grâce au développement numérique des circuits courts.

Le groupe, qui investit chaque année plus d'1/2 miliard d'euros, emploie aujourd'hui plus de 200 personnes dans le monde.

En 2022, Amarenco a atteint près de 400 MW de capacité d'énergie solaire installée et 1 300 points de livraison déployés.

