Thundercomm annonce la sortie de la station d'IA en périphérie EB3Gen2 destinée à favoriser la transformation numérique des solutions IdO





Thundercomm, un leader mondial des produits et solutions pour l'IdO, a annoncé aujourd'hui l'extension de sa gamme de stations en périphérie avec le lancement de EB3Gen2 Edge AI Station, qui est basée sur le système sur puce (SsP) Qualcomm® QCS6490. Conçue avec les systèmes d'exploitation Linux, Ubuntu, Android et Windows en option, c'est la première du genre à offrir des capacités IA haut de gamme à un prix abordable, servant de base solide pour accélérer la transformation numérique dans les domaines de la fabrication intelligente, du commerce de détail, des villes intelligentes, de la collaboration vidéo et bien d'autres encore.

EB3Gen2 Edge AI Station intègre le moteur d'IA de dernière génération avec une performance IA de 13 TOPS en INT8, un service d'analyse IA pour le multimédia en continu considérablement optimisé et la prise en charge du décodage de jusqu'à 8 canaux en HD intégrale, ce qui convient bien pour les scénarios à débit élevé et faible latence de surveillance de la sécurité, de contrôle de la sécurité routière, d'assurance qualité dans la fabrication, de surveillance de la sécurité de la production dans les usines, de surveillance de la sécurité des opérations dans les stations-service, d'analyse du comportement des clients dans les magasins de détail, etc. Elle dispose de toutes les fonctionnalités dont a besoin un ordinateur industriel, notamment de riches interfaces, de multiples modes de connexion réseau et un design industriel, qui peuvent être utilisés dans l'inspection IA industrielle, les machines de tri, etc.

De nos jours, les entreprises s'appuient plus que jamais sur les données pour améliorer la prise de décision, et ce besoin croissant pour des données et des analyses en temps réel a conduit au fort développement de l'IA en périphérie et de ses applications. EB3Gen2 Edge AI Station offre de puissantes capacités d'IA à un moindre coût pour aider les entreprises dans différents secteurs à utiliser l'IA dans leur transformation numérique afin d'avoir un fonctionnement plus efficace et une meilleure productivité.

« Nous avons constaté une augmentation de la demande pour les dispositifs informatiques Edge, avec des utilisations possibles et des capacités en expansion rapide. EB3Gen2 est un boîtier Edge prêt à l'emploi plus fonctionnel que nous avons introduit dans la gamme EBX. Il intègre l'edgeOS que nous avons développé, des capacités Cloud et d'IA, ainsi qu'une haute disponibilité de microservices, ce qui devrait permettre aux entreprises de créer plus facilement et rapidement des solutions de transformation numérique en périphérie », a déclaré Hiro Cai, PDG de Thundercomm.

« La solution EB3Gen2 Edge AI station basée sur le SsP Qualcomm QCS6490 peut contribuer à la transformation numérique des entreprises dans le monde entier », a affirmé Dev Singh, vice-président du développement des affaires et responsable de l'automatisation des bâtiments, des entreprises et industrielle chez Qualcomm Technologies, Inc. « Alors que le monde est amené à s'appuyer davantage sur l'analyse de données, Thundercomm crée une technologie innovante capable de surveiller presque tout, du comportement des consommateurs dans un magasin de détail à la sécurité de la production dans les usines. »

À propos de Thundercomm

Thundercomm, une coentreprise entre Thunder Software Technology Co., Ltd et Qualcomm (China) Holding Co. Ltd., une filiale de Qualcomm Technologies, Inc., a été créée pour accélérer l'innovation dans l'Internet des Objets et l'industrie automobile, fournissant des solutions à guichet unique propulsées par Qualcomm Technologies. Grâce à ses capacités dans des systèmes d'exploitation comme Android et Linux, à son vaste portefeuille de logiciels et de technologies d'IA sur appareil et à son réseau mondial de ventes et d'assistance, Thundercomm est un partenaire précieux et de confiance pour les clients internationaux cherchant à fabriquer des produits de nouvelle génération de haute qualité et à réduire les délais de commercialisation. Pour de plus amples renseignements, visitez www.thundercomm.com

Les produits de la marque Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated.

Qualcomm est une marque de commerce ou déposée de Qualcomm Incorporated.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 01:50 et diffusé par :