Le célèbre artiste français JR dévoile son oeuvre monumentale « GIANTS » intitulée « GIANTS : Rising Up » au centre commercial Harbour City, à l'occasion du Hong Kong Art Month (Mois des arts)

HONG KONG, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Harbour City, le plus grand centre commercial de Hong Kong, a invité le célèbre artiste français JR à créer sa première oeuvre « GIANTS » en Asie, intitulée « GIANTS : Rising Up » du 13 mars au 23 avril 2023 à l'Ocean Terminal Deck. L'installation artistique gigantesque représente une sauteuse en hauteur plus vraie que nature flottant dans les airs près de l'iconique port Victoria Harbour de Hong Kong, son corps gracieusement courbé, dos à l'horizon majestueux.

Le célèbre artiste JR, qui a accumulé plus de 1,7 million de followers sur Instagram, revient à Hong Kong avec son imposante installation artistique après sa dernière visite il y a dix ans. Cette installation de 12 mètres de haut et 12 mètres de large interagit habilement avec le cadre environnant. L'athlète de saut en hauteur semble s'élancer et ressentir la sensation de chute libre. Selon JR, ce geste sportif « est une invitation à s'envoler, à en faire plus, en référence à l'installation GIANTS aux Jeux olympiques de Rio en 2016 », qui représentait trois athlètes anonymes et leurs gestes parfaits dans toute la ville et qui avait été bien reçue par le public.

L'immense installation est réalisée en entoilant les iconiques portraits en noir et blanc sur un agencement d'échafaudage complexe. JR ajoute une touche toute particulière à Hong Kong à cette oeuvre d'art, en fusionnant l'artisanat architectural traditionnel - son tout premier échafaudage de bambou, au lieu de s'appuyer uniquement sur échafaudage en métal.

JR est notamment connu pour ses installations surdimensionnées en noir et blanc qui lui permettent d'exposer son art profond de l'illusion optique et ses installations photographiques dans les espaces publics pour faire réagir les gens dans la communauté. Ses oeuvres ont été exposées dans plus de 40 villes avec plus de 80 expositions impressionnantes, y compris au musée du Louvre à Paris, au Palazzo Farnese à Rome, au pied de la pyramide de Khéphren à Gizeh et ainsi de suite.

