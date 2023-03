La solution de gestion de transactions de Salerio lancée chez Jennison Associates





corfinancial®, un chef de file des logiciels et services spécialisés pour le secteur des services financiers, annonce le déploiement par Jennison Associates (Jennison), gestionnaire d'investissements basé à New York, de Salerio, son système de gestion des instructions de traitement, d'appariement, de confirmation et de règlement des transactions post-exécution.

La gestion centralisée des transactions de Salerio a permis à Jennison de supprimer plusieurs systèmes patrimoniaux inefficaces et onéreux à entretenir. Il en résulte des gains importants en termes de précision des données et de gestion en temps réel des transactions exécutées, en amont du processus de gestion des transactions du "middle office".

Jason Minkler, directeur général et responsable des opérations chez Jennison Associates, a déclaré : "Salerio propose des flux de gestion des exceptions sur plusieurs classes d'actifs à travers un tableau de bord centralisé, ce qui a considérablement amélioré nos processus de "middle-office". Nous sommes à présent en mesure d'automatiser les flux de travail et de limiter les risques opérationnels. Le logiciel nous offre les capacités stratégiques et la gouvernance dont nous avons besoin afin d'anticiper les problèmes".

Et d'ajouter : "La collaboration entre l'équipe de Jennison et corfinancial fut excellente. Ce partenariat solide nous a permis de développer une solide base de connaissances avant le démarrage de la gestion des actions en décembre dernier". D'autres classes d'actifs seront intégrées au cours de l'année 2023. Par ailleurs, Salerio prend en charge le modèle de négociation mondial de Jennison, tandis que corfinancial assure une assistance 24 heures sur 24".

David Veal, directeur principal - Solutions clients chez corfinancial, a déclaré : "Notre solution de traitement post-négociation est intuitive, de sorte qu'il est facile pour des clients comme Jennison Associates de migrer en toute sérénité en dehors des systèmes existants. En partenariat avec Jennison, nous avons apporté des améliorations à Salerio, qui bénéficieront aux entreprises se préparant à T+1."

Fondée en 1969, Jennison Associates assure la gestion de 164 milliards de dollars d'actifs de clients (au 31 décembre 2022) à travers une gamme de stratégies d'investissement en actions et en titres à revenu fixe. L'approche d'investissement de Jennison repose sur la recherche fondamentale et la sélection des titres ; tous les portefeuilles sont constitués à partir de la base, titre par titre, et la recherche interne soutient toutes les décisions d'investissement.

Pour en savoir plus sur la solution Salerio, contactez corfinancial à l'adresse [email protected].

- FIN -

Notes aux rédacteurs

À propos de corfinancial

corfinancial® fournit des solutions logicielles et des services de conseil aux organisations de services bancaires et financiers du monde entier. La société possède des bureaux à Londres, New York et Boston. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corfinancialgroup.com

À propos de Jennison Associates LLC

Fondée en 1969, Jennison Associates propose une gamme de stratégies d'investissement en actions et en titres à revenu fixe. Son expertise en actions couvre les styles, les zones géographiques et les capitalisations boursières. Sa capacité en titres à revenu fixe comprend des stratégies actives et structurées de qualité supérieure de diverses durées.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 mars 2023 à 23:00 et diffusé par :