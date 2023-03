Découvrez la beauté du printemps dans les champs de fleurs de colza au sud-ouest de la province du Guizhou en Chine





GUIYANG, Chine, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Du 11 au 13 mars, la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, tiendra un festival des fleurs de colza dans sa ville de Tongren, au nord-est, selon le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de la province du Guizhou.

Le printemps revêt sa belle apparence partout, et dans la province du Guizhou, les agriculteurs utilisent non seulement le colza comme huile, mais aussi comme peinture. Dans le district de Bijiang de la ville de Tongren et dans le district de Pingba de la ville d'Anshun, les agriculteurs ont peint leur regard le plus enthousiaste du printemps avec des fleurs de colza en pleine floraison.

Ils organisent même un festival des fleurs de colza pour célébrer le printemps. Qui n'aime pas les festivals ? Surtout quand ils sont beaux, délicieux et amusants.

On peut faire la navette à travers les champs de fleurs pour trouver les peuples antiques cachés, visiter les villages uniques parsemés parmi les fleurs comme des étoiles, partager des histoires avec les gens locaux, goûter tout un ensemble de nourritures et de thés uniques, et essayer le camping barbecue et les pratiques agricoles. Ces expériences offriront aux gens une vie différente et un paysage différent.

Le Guizhou abrite le mont Fanjing, classé au patrimoine naturel mondial, les célèbres chutes d'eau de Huangguoshu, et la liqueur de Maotai. Bien qu'ils soient loin dans le sud-ouest de la Chine, ils sont commodément reliés au reste du monde par des ponts de grande hauteur dans les nuages. Par conséquent, le Guizhou, malgré sa situation géographique éloignée, est en fait une destination facile d'accès. Si vous êtes intéressé, commencez un voyage pour trouver le mystérieux jardin d'Eden à l'est, les fleurs de colza seront en fleurs jusqu'à début d'avril.

Les champs de fleurs de colza dans le canton de Wawu, district de Bijiang, ville de Tongren, province du Guizhou, sud-ouest de la Chine; Les champs de fleurs de colza dans le district de Pingba, ville d'Anshun, province du Guizhou, sud-ouest de la Chine; Les champs de fleurs de colza dans le canton de Wawu, district de Bijiang, ville de Tongren, province du Guizhou, sud-ouest de la Chine

