MIR M rejoint 200 000 joueurs simultanés





Augmentation constante du nombre de joueurs depuis le lancement avec 44 serveurs

Hidden Valley Capture, un système de gouvernance et plus de contenu seront ajoutés

Un système de gouvernance sera ajouté aux autres systèmes de concert avec la mise en oeuvre du système de paiement WEMIX$

SINGAPOUR, le 14 mars 2023 /CNW/ - Depuis son lancement mondial le 31 janvier, le nouveau jeu fantastique de rôle en ligne massivement multijoueur « MIR M : Vanguard and Vagabond » a connu une augmentation constante du nombre de joueurs, franchissant l'étape des 200 000 joueurs simultanés. Le nombre de serveurs de jeu a également augmenté pour répondre à cette augmentation du nombre de joueurs. MIR M a démarré avec 14 serveurs. Ce nombre est maintenant passé à 44 serveurs (26 en Asie, 8 en Amérique du Sud, 4 en Amérique du Nord, 6 en Europe), et MIR M est maintenant offert dans 170 pays en 12 langues.

Pour attirer un plus grand nombre de joueurs, WEMADE a ajouté du contenu et divers systèmes de façon régulière. Le 8 mars, la première édition de Hidden Valley Capture a eu lieu, un nouveau contenu de guerre où les clans se disputaient pour capturer Hidden Valley, la source de la ressource principale, Darksteel.

Le système de gouvernance a été ajouté à Hidden Valley Capture pour conférer davantage de droits aux joueurs. Les joueurs peuvent utiliser les jetons de gouvernance gagnés en jouant à MIR M pour voter pour le serveur qui hébergera Hidden Valley Capture. Le système de gouvernance sera ajouté à d'autres contenus comme Party Dungeon, et plus encore.

De plus, une fois que le système de paiement WEMIX$ sera ajouté, les joueurs pourront utiliser WEMIX$ ou d'autres jetons de jeu de WEMIX PLAY pour acheter des articles dans MIR M, dont l'économie dans le jeu est étroitement liée à MIR4 Global par le biais de l'économie interjeu.

À propos de WEMIX

WEMIX construit un énorme écosystème fondé sur l'expérience et la plateforme, et orientée sur les services pour offrir un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles à utiliser, y compris WEMIX PLAY, la plus grande plateforme de jeu de chaîne de blocs au monde. WEMIX est une filiale de Wemade, le développeur et propriétaire de l'IP « The Legend of Mir », un jeu qui connaît un grand succès avec plus de 500 millions d'utilisateurs.

