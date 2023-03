Casio annonce le lancement de la première MR-G avec un design asymétrique





Nouvelle montre de plongée FROGMAN avec résistance à l'eau à 200 m en conformité avec la norme ISO correspondante :

Structure à composants multiples offrant une texture sophistiquée et une résistance aux chocs

TOKYO, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle addition à la série MR-G, la ligne phare de la marque de montres résistantes aux chocs G-SHOCK. La nouvelle MRG-BF1000R adopte la forme asymétrique distinctive de la ligne FROGMAN de montres de plongée.

Avec une résistance à l'eau à 200 mètres en conformité avec la norme ISO correspondante, les montres de plongée FROGMAN résistant aux chocs utilisent un design asymétrique avec le boîtier légèrement décalé vers la gauche pour permettre un mouvement du poignet sans restriction sous l'eau, une caractéristique populaire qui a fait de FROGMAN l'une des lignes de signature de la marque G-SHOCK.

La nouvelle MRG-BF1000R est dotée du design asymétrique des montres de plongée FROGMAN sous forme métallique. Afin de recréer en métal la forme moulée à l'origine en résine, la structure est divisée en plusieurs composants avec des processus de polissage individuels appliqués avant l'assemblage afin de faire ressortir des textures étonnamment attrayantes dans les moindres détails. Le boîtier est composé de 76* composants, notamment d'un joint torique étanche, de tampons et d'autres pièces minuscules.

*Nombre de composants à jour au 15 mars

En outre, pour renforcer la structure résistante aux chocs, des tampons de caoutchouc fluoré sont intégrés dans les composants extérieurs autour du boîtier, aidant à absorber les chocs, ainsi que pour protéger le cristal. Le fond du boîtier est muni d'un système de fermeture à vis avec verre saphir pour assurer une structure très hermétique tout en augmentant la sensibilité de réception des ondes radio.

La montre offre également des fonctionnalités pratiques avec des aiguilles des heures et des minutes tournant ensemble en mode plongée pour fournir un affichage intuitif et facile à lire du temps passé sous l'eau. Trois moteurs à double bobine permettent un fonctionnement rapide des mains pour passer rapidement entre l'affichage de l'heure actuelle et le temps de plongée écoulé. Le jumelage avec l'application smartphone dédiée CASIO WATCHES permet également aux utilisateurs de consulter les enregistrements de leurs activités de plongée, y compris les heures et les lieux de plongée, et d'accéder facilement aux graphiques des marées pour environ 3 300 spots dans le monde.

Pour en savoir plus : https://www.casio.com/intl/news/2023/0315-mrg-bf1000r/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030494/MRG_BF1000R.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030495/76_component_case_construction.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030496/MRG_BF1000R_1.jpg

