Lynx Air ajoute Fredericton à son réseau





FREDERICTON, New Brunswick, 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) a annoncé aujourd'hui l'ajout de Fredericton à son réseau à partir du 12 juin 2023, offrant des liens abordables entre le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et l'Alberta.



La nouvelle compagnie aérienne ultra-abordable du Canada proposera trois vols par semaine entre l'aéroport international de Fredericton (YFC), le plus central du Nouveau-Brunswick, et l'aéroport international de Calgary (YYC) ainsi que celui de Toronto Pearson International (YYZ). Le service Fredericton - Calgary fonctionnera comme un vol direct via Toronto Pearson, offrant un service sans escale avec une seule carte d'embarquement et la possibilité de faire enregistrer les bagages jusqu'à la destination finale.

L'annonce de Fredericton représente une extension supplémentaire de la présence de la compagnie aérienne basée à Calgary dans l'est du Canada, faisant suite à l'ajout de Montréal au réseau de Lynx la semaine dernière. Lynx prévoit de porter sa flotte de six à neuf avions au cours des trois prochains mois, en prévision d'un été chargé au Canada.

Les billets sont mis en vente dès aujourd'hui, et les tarifs en question sont très abordables, à partir de 79 $* pour un aller simple Toronto/Fredericton et de 199 $* pour un aller simple Fredericton/Calgary, taxes et frais compris. Pour célébrer l'événement, la compagnie aérienne a lancé une vente de sièges pour une durée limitée avec jusqu'à 50 % de rabais sur tous les tarifs de base des deux routes Fredericton. Le solde débutera le 13 mars 2023 et se terminera le 14 mars 2023 à 23 h 59 (HAE), et sera applicable avec le code promo: FREDERICTON. Pour connaître tous les détails et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com.





« Nous sommes ravis d'ajouter Fredericton à notre réseau en pleine expansion », a déclaré Merren McArthur, PDG de Lynx. « Nous savons qu'il existe des liens forts entre les communautés du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et de l'Alberta et nous sommes fiers d'offrir des liens très abordables pour les connecter. Notre stratégie consiste à voler vers des destinations où les tarifs aériens sont élevés et les options à bas coûts sont limitées, et Fredericton et le Nouveau-Brunswick en sont un parfait exemple. En offrant des tarifs très abordables, nous espérons inspirer plus de Canadiens à voyager pour voir leurs personnes et lieux préférés. »

« Notre région entretient des liens étroits avec l'Alberta, Calgary et au-delà, et ce nouveau vol est l'une des demandes de nos voyageurs », déclare Johanne Gallant, présidente et chef de la direction de l'Aéroport international de Fredericton (FIAA). « Nous sommes ravis d'accueillir Lynx dans le tout nouveau terminal de YFC. »

« Il s'agit d'une autre excellente annonce pour les voyageurs de Fredericton et ceux qui viennent de plus à l'ouest. Cette nouvelle capacité nous profite et ouvre de nouveaux marchés touristiques pour la région de la capitale Fredericton », déclare David Seabrook, directeur du tourisme de la région de la capitale Fredericton.

« Cette nouvelle route reliant Calgary à Fredericton offre aux Albertains un accès accru à la côte est du Canada et donne aux voyageurs l'occasion de découvrir tout ce qu'elle a à offrir à un prix abordable », déclare Chris Miles, vice-président, Opérations et Infrastructure pour l'Autorité aéroportuaire de Calgary. « Nous sommes ravis de travailler avec Lynx pour permettre plus de connexions et plus de moyens de voyager vers les destinations que les Canadiens veulent explorer. »

* Disponible pour une durée limitée; des restrictions s'appliquent.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d'Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuf, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l'empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l'un des transporteurs aériens les plus respectueux de l'environnement au Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l'expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur FlyLynx.com ou connectez-vous avec Lynx sur Facebook, Twitter ou Instagram.

À propos de l'aéroport international de Fredericton

Avec un tout nouveau bâtiment terminal et un bilan de l'aéroport enregistrant la plus forte croissance dans les Maritimes au cours de la dernière décennie, l'Aéroport International de Fredericton (YFC) est prêt à reconnecter les Néo-Brunswickois au reste du monde. Desservant le centre et l'ouest du Nouveau-Brunswick, y compris la ville de Fredericton, YFC propose des vols vers des centres canadiens et des destinations soleil et abrite plus de 20 entreprises employant plus de 300 Néo-Brunswickois.

