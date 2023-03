Avis aux médias - Les députés solidaires à la mobilisation nationale « Mettons fin à l'insécurité routière en zone scolaire »





QUÉBEC, le 14 mars 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable solidaire en matière de Transport et de Mobilité durable, Etienne Grandmont, ainsi que Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire et le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, participeront à la mobilisation nationale « Mettons fin à l'insécurité routière en zone scolaire ».

« Cinq ans après le décès de la petite Anaïs Renaud, fauchée par une automobiliste alors qu'elle se rendait à l'école à pied, force est de constater que la CAQ n'a toujours pas pris acte du sentiment d'insécurité qui habite les parents et les enfants du Québec! Le Ministère des Transports a le pouvoir et les moyens de rendre les routes plus sécuritaires pour nos enfants. Qu'il agisse avec diligence! » s'est exclamé M. Grandmont.

Date: 15 mars 2023



Heure: À compter de 7h30



Lieux: Manon Massé: École Anne-Hébert, coin Chemin Ste-Foy et Moncton

Etienne Grandmont: École Caravelle , 78 Rue Principale, Saint-Flavien, QC G0S

Sol Zanetti: École des Jeunes-du-Monde, 2490 Champfleury, Québec





