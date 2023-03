La Garde côtière canadienne effectuera des opérations de déglaçage pour appuyer la navigation commerciale à Midland, en Ontario





MONTRÉAL, le 14 mars 2023 /CNW/ - Montréal (Québec) - La Garde côtière canadienne avise les résidents de Midland, en Ontario, que le NGCC Samuel Risley effectuera des opérations de déglaçage dans la région les 17 et 18 mars 2023. Le but de cette opération vise à préparer le départ du CSL Frontenac du port de Midland le 18 mars 2023. La rupture de la glace permettra le déplacement sécuritaire et efficace de ce navire.

La Garde côtière canadienne rappelle au public qu'il peut être très dangereux de s'aventurer sur la glace, et lui suggère de se familiariser avec nos conseils de sécurité dans les glaces. La glace peut en effet bouger, créant un réel danger pour quiconque s'y trouve. De plus, veuillez planifier soigneusement toute activité, et faire preuve d'une extrême prudence une fois les opérations terminées, car la glace demeurera instable, même une fois que le brise-glace aura quitté la zone.

Le déglaçage effectué sur les Grands Lacs et les voies navigables de fonction est assuré grâce à une étroite collaboration entre la Garde côtière canadienne et la Garde côtière des États-Unis. En travaillant ensemble, les deux gardes côtières s'assurent que le trafic maritime régulier peut circuler dans les chenaux de navigation, de même qu'à l'intérieur et à l'extérieur des ports communautaires. Des navires seront déployés au besoin pour fournir ce service.

La date et les biens peuvent être modifiés sans préavis, car les activités pourraient commencer avant ou après cette période, selon les exigences opérationnelles ou les conditions météorologiques.

Plus d'information concernant le partenariat entre la Garde côtière canadienne et la Garde côtière des États-Unis peut être consultée ici.

